Otro gran título más para Cata Coll y Mariona

Mariona Caldentey y Cata Coll vuelven a situarse en el centro de los éxitos del fútbol femenino español tras la conquista de la segunda UEFA Women’s Nations League. Las dos jugadoras mallorquinas han participado en los tres grandes títulos que la selección absoluta ha conquistado en los últimos años, consolidando su presencia como piezas habituales en un equipo que ha sabido sostener su nivel competitivo en las grandes citas, pese a algunos tropiezos como en la Eurocopa o los Juegos Olímpicos.

El Mundial de 2023, en el que España se proclamó campeona tras vencer a Inglaterra por 1-0, significó el punto de partida de una selección que ha dado también un paso importante en cuanto a la trascendencia de sus futbolistas y del interés por parte de los aficionados. Cata Coll fue la portera titular en los partidos decisivos y Mariona fue importante en el torneo, tanto en la fase de grupos como en las eliminatorias posteriores.

Cata Coll, junto a Claudia Pina en las celebraciones tras el partido / Juanjo Martín (EFE)

A ese título se han sumado posteriormente dos ediciones consecutivas de la UEFA Women’s Nations League. En la campaña 2023-24, España superó a Francia por 2-0 en la final, con un gol de Mariona y otra actuación solvente de Cata Coll bajo los palos.

El último título llegó este martes, cuando la selección derrotó a Alemania por un global de 3-0 (0-0 en la ida). Coll tuvo intervenciones determinantes en ambos encuentros, siendo la jugadora más destacada del partido disputado en tierras germanas, mientras que Caldentey fue decisiva sobre todo en el duelo del Metropolitano.

Consolidadas en la elite

Ambas futbolistas mantienen trayectorias consolidadas en la elite europea. Mariona afronta su segunda temporada en el Arsenal —con el que ganó la Champions League la temporada pasada— tras cerrar un largo ciclo en el Barcelona, con el que conquistó todos los títulos posibles tanto en España como en Europa. Y Cata Coll es indiscutible en la portería del conjunto azulgrana, donde ha logrado afianzarse tras superar en su momento una grave lesión.

Patri Guijarro (izquierda) y Lucía Corrales (derecha) celebraron el título con todas las futbolistas / @patri8guijarro

Con estos tres títulos internacionales en apenas dos años, Mariona Caldentey y Cata Coll se confirman como referentes estables en una selección que atraviesa uno de los momentos más exitosos de su historia reciente y que este martes celebró por todo lo alto la consecución de su tercer gran trofeo.

Una celebración en la que también estuvieron otras dos futbolistas mallorquinas: la lesionada Patri Guijarro (Barcelona), ausente en los últimos compromisos de la selección por este motivo, y Lucía Corrales (London Lionesses), una de las últimas jugadoras en incorporarse al grupo de internacionales.