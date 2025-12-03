La española Carmen Weiler, campeona de Europa de 200 espalda en piscina corta

Ocho años después de que la barcelonesa Jessica Vall se impusiese en los 200 braza del Europeo en piscina corta de Copenhague, Carmen Weiler acaba de hacer historia este miércoles al proclamarse en Lublin (Polonia) nueva campeona continental de 200 metros espalda con un nuevo récord de España (2:01:66).

Es la primera medalla de la delegación española, que parte con opciones de subir más veces al podio. En este sentido, cabe recordar que ese oro de la bracista fue el último para la natación española, que se marchó de vacío de Glasgow en 2019, de Kazán en 2021 y de Otopeni en 2023.

Weiler superó las series el martes con la segunda mejor marca (2:05.86) y accedió a la final con el tercer mejor tiempo (2:04.15), por detrás de la francesa Pauline Mahieu (2:03.67) y de la británica Katie Shanahan (2:03.73). Nacida en Tailandia e hija de padre alemán y madre valenciana, la discípula del gran medallista olímpico Sergi López en la Universidad de Virginia Tech reservó lo mejor para la final.

Mathieu salió muy rápida con un estratosférico 13.81 en el primer largo, con la española quinta (14.08) para pasar segunda el segundo viraje con 28.85 y tomar la delantera en el 75 (43.90). El resto fue una auténtica exhibición para imponerse con 2:01.66, mejorando el récord de España que había dejado el año pasado en 2:02.16. Shanahan fue plata (2:02.79) y Mathieu, bronce (2:03.02).

Carmen Weiler, el año pasado en el Campeonato de España / RFEN

En plena progresión, Carmen Weiler tratará ahora de añadir más éxitos a su palmarés y al de la delegación española en las otras tres pruebas en la que está inscrita en estos Europeos de Lublin en piscina de 25 metros: 50 espalda, 100 espalda y 100 libre.

España estuvo a punto de lograr una segunda medalla con el campeón mundial de 200 braza en piscina corta. El tarraconense Carles Coll (también discípulo de Sergi López) fue quinto en la final de 100 braza tras pasar tercero el 50 con el mismo parcial (26.22) con el que batió el récord de España en 'semis', pero ya era cuarto en el 75 y acabó quinto con 56.42.

Estuvo muy cerca del podio, aunque ni los 56.28 de las semifinales en ese citado récord nacional le habrían servido para pillar medalla. Ganó el neerlandés Caspar Corbeau con 55.85, seguido por el turco Huseyin Emre Sakci (56.22) y por el austriaco Luka Mladenovic (56.27). El 200 braza podría ser otro cantar para el catalán.

Por lo demás, Iván Martínez fue octavo en la final de 200 metros espalda con 1:51.58 y María Daza se clasificó para la final de 200 libre tras ser séptima en las semifinales con 1:54.41. La nadadora del Canoe fue cuarta en la primera serie y tuvo que esperar hasta la segunda para saber si estaría finalmente entre las ocho mejores.