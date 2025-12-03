El Consell de Mallorca destinará más de 2,7 millones a colaborar con las entidades deportivas de Mallorca en 2026

El Consell de Mallorca apoyará en 2026 a las entidades deportivas con 2.773.797 euros, que incluirán una ayuda destinada a la actividad deportiva federada en edad escolar, una nueva aportación para la adquisición de materiales deportivos o una subvención para el desarrollo de la actividad deportiva para cubrir gastos de los clubs.

El vicepresidente segundo y conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports del Consell, Pedro Bestard, acompañado del director insular d'Esports, Toni Prats, y de los técnicos deportivos de la institución, se ha reunido con las federaciones beneficiarias en su encuentro anual y han repasado las actividades más destacadas y las novedades 2026.

Según Bestard, "las ayudas que se otorgan a las entidades deportivas tienen el objetivo de apoyar la práctica deportiva y la competición, teniendo en cuenta la vertiente educativa que debe garantizar la actividad física para niños". El conseller, además, ha añadido que "el Consell ha abierto en 2025 una nueva ayuda para material deportivo por un importe de 815.000 euros del cual se ha repartido un 70% y que se seguirá consolidando el próximo año".

Los más de 2,7 millones se desglosan en tres importantes bloques. Por un lado, un paquete de subvenciones nominativas por un total de 1.300.000 euros, repartidos mayoritariamente entre cinco modalidades de deportes colectivos por ser los que más fichas disponen: baloncesto, fútbol, balonmano, rugby y voleibol; y en 30 modalidades individuales, en distintas disciplinas: combate, raqueta, precisión, etc. La cuantía destinada a estas entidades se incrementará un 9% respecto al año 2025.

En un segundo bloque existe una nueva convocatoria para la adquisición de material, a la que se destinarán 573.655 euros. Entre las solicitudes que han iniciado estas ayudas en 2025 destacan la compra de embarcaciones, remolques, tatamis, rings, monitores de lanzamiento, marcadores y sistemas de cronometraje, o porterías y cestas, como ejemplo.

Y, en lo que se refiere a la línea de ayudas a los clubes deportivos de Mallorca, el Consell volverá a abrir una convocatoria de 840.000 euros, con un máximo de 3.000 euros por entidad, que está previsto que se publique durante el primer trimestre de 2026.

Niños y jóvenes, los grandes beneficiados

Las ayudas del Consell al deporte escolar federado van destinadas a desarrollar la competición insular organizada por las federaciones, en la que participan 695 clubes mallorquines que llegan a más de 34.000 niños y jóvenes a través de 23.000 partidos.