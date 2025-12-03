Voleibol
El ConectaBalear Manacor paga sus errores en Soria
Los mallorquines ceden ante el Grupo Herce en un partido en el que acusaron su falta de acierto en los momentos decisivos (3-1)
En un partido cargado de emoción y alternancia en el dominio, el Grupo Herce Soria ha logrado imponerse por 3-1 a ConectaBalear CV Manacor, demostrando mayor solvencia en los momentos de cierre y un desempeño más regular en defensa y bloqueo. Aunque los hombres de Alexis González han reaccionado en varias ocasiones del duelo, especialmente en el tercer set, los sorianos han sabido gestionar mejor los puntos críticos para quedarse con la victoria.
El primer parcial fue un pulso constante, sin que ninguno de los dos equipos lograra despegarse en el marcador. El ConectaBalear respondió con solidez a los ataques sorianos, pero en el tramo final los locales mostraron más claridad en las decisiones y una mejor ejecución. Soria cerró el set por un ajustado 27-25, marcando el tono competitivo del encuentro.
El Manacor arrancó desconectado y Soria no perdonó. Los locales tomaron rápidamente una ventaja amplia gracias a una mayor continuidad en ataque y una recepción más estable. Aunque el conjunto visitante reaccionó en el cierre, reduciendo distancias y generando algo de incertidumbre, la diferencia inicial fue demasiado grande. Soria administró su colchón y se llevó el set 25-22.
El tercer parcial comenzó equilibrado, pero el Manacor elevó su nivel, consolidando su juego ofensivo y aprovechando un leve bajón de ritmo de Soria. El cuadro visitante mostró más solidez en defensa y mayor eficacia en contraataque, lo que les permitió controlar el tramo final del set y adjudicárselo por 20-25, dejando el partido abierto.
El cuarto set presentó a un Soria muy rápido en sus transiciones y agresivo desde el saque. El Manacor, en cambio, sufrió en defensa y cometió errores que facilitaron el despegue local. El bloqueo soriano se volvió cada vez más determinante, ampliando la brecha punto a punto. Pese a que los visitantes lograron recomponerse en ataque, no pudieron evitar el cierre del set por 25-21, que certificó el triunfo local.
FICHA TÉCNICA:
GRUPO HERCE SORIA VOLEIBOL: Hoyos O., Lorente L., Moreno J., Lindberg V., Mimoun A., Villalba A., Masia A (L). También jugaron: Domenech J.
CONECTABALEAR CV MANACOR: Ribas A., Lorente R., Nieves C., Romaní G., Linares J., Díaz F., Cairús R (L). También jugaron: Alomar M.
PARCIALES: 1-0 (27-25), 2-0 (25-22), 2-1 (20-25), 3-1 (25-21)
COLEGIADOS: Diego Correa y David Escobar.
