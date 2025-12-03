Brian Vázquez, jugador del Fibwi Mallorca: “Cada partido esta siendo un aprendizaje”

El Fibwi Mallorca sigue preparando su regreso a casa ante el Grupo Tizona Burgos de este próximo domingo. El equipo mallorquín dará inicio este día 7 a un exigente mes de diciembre en el que va a tener cinco partidos, siendo tres de ellos en casa. Dentro de esa plantilla que buscará seguir sumando victorias y experiencia está un Brian Vázquez que el año pasado fue una de las grandes noticias en el cuadro balear y que esta temporada sigue aportando puntos y talento al equipo de Pablo Cano.

“Me encuentro muy bien y contento. Lo que llevamos de esta Primera FEB está siendo muy divertido. Hasta el momento he disfrutado de cada partido. Cada victoria y cada derrota ha sido una experiencia inolvidable y un aprendizaje y así lo estoy afrontando”, explica el jugador de Puerto Rico, que también habla sobre la entrega del equipo en estas primeras jornadas. “Esa es nuestra filosofía. No subestimamos a nadie ni nos confiamos. Sabemos el equipo que somos y nuestro carácter. Somos un equipo nuevo en la liga y nos van a ver como los ‘underdogs’ y eso nos gusta, nos alimenta y nos da más fuego. Dentro del vestuario tratamos de mantener ese fuego, ese carácter y esa personalidad que cada uno tiene y ser intensos. Eso es lo que caracteriza al Fibwi”, apunta.

Hace pocas semanas, Pablo Cano se refirió a una palabra pronunciada por el propio Vázquez, Silfira, que hacía referencia al sacrificio y trabajo del equipo. “Silfira es el fuego que todos tenemos por dentro. Es ese fuego que se enciende cuando uno se va a dar por vencido y que da fuerza para seguir luchando. Es la confianza sin tener que hablar, ir a la pista demostrando quien eres sin tener que hacer ruido innecesario”, señala.

El puertorriqueño también explica cómo está viviendo personalmente su crecimiento en esta campaña. “Creo que estoy evolucionando, subiendo el nivel y demostrando que puedo seguir creciendo en ligas más grandes. Espero que la gente disfrute. Trabajo todos los días para seguir mejorando mi juego y representar al Fibwi en la pista de la mejor manera posible”, asegura.

En cuanto al cambio de categoría, Vázquez considera que “los equipos están más preparados". "Los jugadores son de mucho más calibre, sin faltarle al respeto a los otros jugadores. Cada error que cometemos o espacio que dejamos ellos responden y, a veces, responden de una forma en la que se nos hace difícil pero eso nos enseña, nos hace crecer. Eso forma parte también de nuestra filosofía", manifiesta.

Sobre el trabajo del equipo para seguir creciendo en la Liga, señala: “Estamos buscando un juego más colectivo, nos hemos dado cuenta de que cuando jugamos juntos y vamos hacia una misma dirección somos invencibles. Cuando uno se cae lo levantamos todos y eso, quizá está en las letras pequeñas que uno firma en el contrato y no se ven. Uno tiene que estar ahí por su hermano. Una vez entremos en la pista tienes que estar por el compañero y ayudarnos y querer todos lo mismo que es ganar”.

Para terminar, Brian manda un mensaje a la afición. “Los veo más involucrados con nosotros, se nota que quieren ser parte de la familia y eso es bonito. Tienen que seguir viniendo. Nos gusta ver eso y , al fin y al cabo, somos el equipo de la isla. Esto es una familia y queremos que todo el mundo venga a disfrutar y que disfruten del trabajo diario que estamos haciendo. Les sigo invitando a que vengan y disfruten del Fibwi”.