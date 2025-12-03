Boxeo
Baleares presenta a su mayor expedición en el Nacional de boxeo en edad escolar
La delegación está compuesta por 22 boxeadores y 4 técnicos
Más de 500 púgiles participan en la cita que se celebra en Palencia
La Federación Balear de Boxeo ha desplazado a 22 boxeadores y cuatro técnicos a Palencia para disputar, desde este martes y hasta el 7 de diciembre, los Campeonatos de España en Edad Escolar por Selecciones Autonómicas, que celebran su tercera edición. La ciudad castellana reunirá a más de 500 deportistas de todo el país, además de árbitros, jueces, equipos técnicos y personal federativo. Es la mayor expedición que Baleares ha presentado hasta la fecha en un Nacional.
El presidente de la federación español (RFEBox), Felipe Martínez, destacó en la presentación del evento que “estos campeonatos son el principal punto de encuentro para el boxeo base de nuestro país, donde se reúnen las futuras generaciones del boxeo español en una semana de gran nivel deportivo y convivencia entre territorios”.
En Palencia se celebran dos bloques competitivos: el Campeonato de Formas para las categorías prebenjamín, benjamín, infantil y cadete, y el Campeonato Schoolboys and Girls, reservado para deportistas infantiles (11-12 años) y cadetes (13-14 años).
Desde la Federación Balear de Boxeo señalaron que “nuestro equipo schoolboy/girl, junior y joven viaja con más ilusión y fuerza que nunca. Cada vez somos más y seguimos creciendo, viajando con más hambre de aprendizaje, lucha y éxito”.
Listado de la expedición balear
Categoría infantil femenino
- –42 kg: Carla Peralta Moreno
Categoría cadete femenino
- –44 kg: Saray Bosch Heredia
- –50 kg: Ainara Molinero Franconetti
- –60 kg: Aroa Pozo Más
Categoría cadete masculino
- –40 kg: Erik Rayo Gilgado
- –46 kg: Santiago Hernández Caiani
- –50 kg: Pau García Bonet
- –57 kg: Dijibirirou Khalidou Ba Diop
- –60 kg: Juan Francisco Muñoz Rivero
Categoría junior masculino
- –54 kg: Rafael Contreras Reche
- –63 kg: Redouane Saïd Mohandi
Categoría junior femenino
- –48 kg: Naiara Peña Heredia
- –50 kg: Aisha María Lambuley Fernández
Categoría joven masculino
- –54 kg: Aaron Serrano Moreno
- –60 kg: Alejandro Ospina Palacios
- –63,5 kg: Jeremías Hernández Caiani
- –71 kg: Adam Essekkak el Barchaoui
- –86 kg: Josep Rubio Yagual
Categoría joven femenino
- –48 kg: Sara Correa Amaya
- –50 kg: Camila Antonela Guateima Ortega
- –54 kg: Laura Bruel Gispert
- –57 kg: Melania González Gómez
Técnicos
- Francisco Javier Gual Soler
- Óscar López Torcuato
- Luis Emilio Ramos Roldán
- Mamen Madueño Conde
Suscríbete para seguir leyendo
- Membresía desde 10.000 euros: cómo un alemán está creando en el Molinar el primer club de barcos eléctricos de España
- Se vende el piso que todos quieren en Palma de Mallorca: enorme, con jardín privado y a 400 m de la playa
- La víctima del intento de asesinato de Costitx recibió más de treinta puñaladas
- Tarifa única para taxis en Mallorca: esto es lo que cuesta realmente ahora cada viaje
- 250 aspirantes se presentaron al proceso de selección para ser chófer de Prohens en 2023
- Página no encontrada - Diario de Mallorca
- Nueva demanda de los trabajadores de la Platja de Palma contra Cort: 'Estamos en la calle y sin cobertura
- Condenado por provocar que un taxi se estrellara y darse a la fuga en Palma