Baleares presenta a su mayor expedición en el Nacional de boxeo en edad escolar

La Federación Balear de Boxeo ha desplazado a 22 boxeadores y cuatro técnicos a Palencia para disputar, desde este martes y hasta el 7 de diciembre, los Campeonatos de España en Edad Escolar por Selecciones Autonómicas, que celebran su tercera edición. La ciudad castellana reunirá a más de 500 deportistas de todo el país, además de árbitros, jueces, equipos técnicos y personal federativo. Es la mayor expedición que Baleares ha presentado hasta la fecha en un Nacional.

El presidente de la federación español (RFEBox), Felipe Martínez, destacó en la presentación del evento que “estos campeonatos son el principal punto de encuentro para el boxeo base de nuestro país, donde se reúnen las futuras generaciones del boxeo español en una semana de gran nivel deportivo y convivencia entre territorios”.

En Palencia se celebran dos bloques competitivos: el Campeonato de Formas para las categorías prebenjamín, benjamín, infantil y cadete, y el Campeonato Schoolboys and Girls, reservado para deportistas infantiles (11-12 años) y cadetes (13-14 años).

Desde la Federación Balear de Boxeo señalaron que “nuestro equipo schoolboy/girl, junior y joven viaja con más ilusión y fuerza que nunca. Cada vez somos más y seguimos creciendo, viajando con más hambre de aprendizaje, lucha y éxito”.