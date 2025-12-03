Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Boxeo

Baleares presenta a su mayor expedición en el Nacional de boxeo en edad escolar

La delegación está compuesta por 22 boxeadores y 4 técnicos

Más de 500 púgiles participan en la cita que se celebra en Palencia

La delegación balear que ha acudido al Campeonato de España en Palencia

La delegación balear que ha acudido al Campeonato de España en Palencia / @fbbalear

Manuel Fernández

Palma

La Federación Balear de Boxeo ha desplazado a 22 boxeadores y cuatro técnicos a Palencia para disputar, desde este martes y hasta el 7 de diciembre, los Campeonatos de España en Edad Escolar por Selecciones Autonómicas, que celebran su tercera edición. La ciudad castellana reunirá a más de 500 deportistas de todo el país, además de árbitros, jueces, equipos técnicos y personal federativo. Es la mayor expedición que Baleares ha presentado hasta la fecha en un Nacional.

El presidente de la federación español (RFEBox), Felipe Martínez, destacó en la presentación del evento que estos campeonatos son el principal punto de encuentro para el boxeo base de nuestro país, donde se reúnen las futuras generaciones del boxeo español en una semana de gran nivel deportivo y convivencia entre territorios”.

En Palencia se celebran dos bloques competitivos: el Campeonato de Formas para las categorías prebenjamín, benjamín, infantil y cadete, y el Campeonato Schoolboys and Girls, reservado para deportistas infantiles (11-12 años) y cadetes (13-14 años).

Desde la Federación Balear de Boxeo señalaron que “nuestro equipo schoolboy/girl, junior y joven viaja con más ilusión y fuerza que nunca. Cada vez somos más y seguimos creciendo, viajando con más hambre de aprendizaje, lucha y éxito.

Listado de la expedición balear

Categoría infantil femenino

  • –42 kg: Carla Peralta Moreno

Categoría cadete femenino

  • –44 kg: Saray Bosch Heredia
  • –50 kg: Ainara Molinero Franconetti
  • –60 kg: Aroa Pozo Más

Categoría cadete masculino

  • –40 kg: Erik Rayo Gilgado
  • –46 kg: Santiago Hernández Caiani
  • –50 kg: Pau García Bonet
  • –57 kg: Dijibirirou Khalidou Ba Diop
  • –60 kg: Juan Francisco Muñoz Rivero

Categoría junior masculino

  • –54 kg: Rafael Contreras Reche
  • –63 kg: Redouane Saïd Mohandi

Categoría junior femenino

  • –48 kg: Naiara Peña Heredia
  • –50 kg: Aisha María Lambuley Fernández

Categoría joven masculino

  • –54 kg: Aaron Serrano Moreno
  • –60 kg: Alejandro Ospina Palacios
  • –63,5 kg: Jeremías Hernández Caiani
  • –71 kg: Adam Essekkak el Barchaoui
  • –86 kg: Josep Rubio Yagual

Categoría joven femenino

  • –48 kg: Sara Correa Amaya
  • –50 kg: Camila Antonela Guateima Ortega
  • –54 kg: Laura Bruel Gispert
  • –57 kg: Melania González Gómez

Técnicos

  • Francisco Javier Gual Soler
  • Óscar López Torcuato
  • Luis Emilio Ramos Roldán
  • Mamen Madueño Conde

