El Atlético Baleares lo tiene todo por ganar ante el Espanyol en la Copa del Rey

El Atlético Baleares lo tiene todo por ganar. Los mallorquines reciben hoy (19 horas/Movistar) al Espanyol, la gran revelación de la Primera División, con la ilusión de tumbar a un gigante y colarse en la tercera ronda de la Copa del Rey. Los blanquiazules, ahora terceros de la Segunda RFEF solo por detrás del Poblense y Barcelona B, no tienen nada que perder en un encuentro que vestirá de gala al Estadi Balear, que contará con un mínimo de tres mil aficionados en las gradas. Las últimas tres victorias en la Liga le han dotado de autoestima y credibilidad a un proyecto que tiene como único objetivo recuperar la Primera RFEF.

El torneo del KO es un regalo que se merecen disfrutar después de haber apeado al Nàstic de Tarragona en el estreno (2-0), pero lo bueno es que no tiene las obligaciones de la competición de la regularidad.

La receta del éxito para los mallorquines será tener las líneas muy juntas para no dejar espacios y aprovechar sus oportunidades ante un Espanyol que tampoco debe tener su tarde. Y eso pasa por elevar la intensidad al máximo y sentir incómodo a un adversario que tiene mucho más talento. Además, será una jornada especial para el técnico del Atlético Baleares, Luis Blanco, viejo conocido en el club catalán tras su paso por las categorías inferiores y como segundo entrenador de Manolo González en el último ascenso de los ‘pericos’.

Jaume Pol y Tovar posan con la bufanda oficial del partido. / ATB

Sin Florin Andone, que no estará disponible por lesión, al igual que Rubén Bover e Iván López, las opciones de los palmesanos pasan por la inspiración del delantero Jaume Tovar, que suma diez tantos en doce partidos ligueros. Por su parte, el Espanyol visita la isla dispuesto a confirmar las buenas sensaciones que ha cosechado en LaLiga, en la que es sexto. González planteará un once competitivo, pero se prevén rotaciones. Uno de los objetivos del preparador es tener a todo el equipo enchufado y la Copa del Rey es una oportunidad para dar minutos a los futbolistas menos habituales y servir de escaparate.

En cuanto al estado físico de la plantilla, la única baja segura es la del delantero Javi Puado, que se recupera de un esguince en la rodilla derecha. Los precedentes entre ambos conjuntos se remontan a la temporada 1962-62, en Segunda. El Espanyol ganó, en la Liga, tanto en casa (2-1) como fuera (0-1). Será la primera vez que se crucen en la Copa del Rey. A buen seguro que será otra historia, pero el Atlético Baleares sueña con lo que parece imposible. Y no lo es.