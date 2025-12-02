La vuelta de la final de la Nations League, en directo | España - Alemania

Hay noches que no se esperan: se presienten. Noches que llegan cargadas de emoción e intensidad antes incluso de que ruede el balón. Y el Metropolitano vivirá una de ellas. España y Alemania se miden este martes (18.30h) para decidir la UEFA Women’s Nations League, una final que aparece apenas cuatro meses después de la cicatriz que dejó la Eurocopa perdida ante Inglaterra en los penaltis. El fútbol pocas veces concede revancha tan pronto, y esta vez lo hace con un premio mayúsculo: la opción de conquistar el tercer título de la historia de la selección.

Todo quedó abierto tras el 0-0 de Kaiserslautern, un partido de doble lectura. En la primera parte, Alemania impuso músculo, ritmo y una presión que obligó a España a resistir. Fue un ejercicio de supervivencia sostenido por una Cata Coll enorme y por Irene Paredes, que salvó un gol cantado bajo palos. En la reanudación, la Roja reajustó posiciones, ganó metros y respiró al fin con balón. El empate se acogió como un tesoro: la final se decidiría en casa.

Con el Metropolitano rozando el lleno, España quiere que esta vuelta sea distinta. Quiere volver a su identidad, a ese fútbol que domina desde la pausa y acelera desde el talento. Alexia Putellas, que ya había advertido que “ahora sí que queda una final a un partido”, encabeza un grupo que se siente preparado para dictar el ritmo del encuentro. Alrededor, Mariona, Ona Batlle, Laia Aleixandri y una generación que ha aprendido a competir desde la serenidad y el vértigo y a superar situaciones de adversidad.

Muchas gracias por escogernos un día más, os esperamos en la próxima ocasión. ¡Campeonas!

LEVANTA ESPAÑA EL TÍTULO Irene Paredes eleva al cielo de Madrid el trofeo de la Nations League.

Habla Sonia Bermúdez "Es un momento para disfrutar. Sabíamos que quedaba la vueltaLo que decía hoy a las jugadoras era que hoy cosneguíamos mover a muchas personas para venir al campo a verlas. Este equipo es muy ambicioso, tenemos muchas ganas de seguir ganando. Tanto Pina como Vicky como el resto son jugadoras con mucha calidad, estamos muy felices."

Habla Jennifer Hermoso "Mi cara de felicidad lo dice todo, volver y ganar en mi ciudad... se me ponen los ojos llorosos. No quiero pensar en nada más que el momento de hoy. Otro título más. Han sido muchos mese de trabajo y todo tiene su recompensa, seguimos siendo el mejor equipo del mundo. Celebrar algo en Madrid me hace mucha ilusión."

Habla Claudia Pina "Teníamos un objetivo, ganar. Lo hemos conseguido. Me gusta chutar de lejos pero es un partidazo de todo el equipo. Supongo que somos conscientes de lo que estamos haciendo, cada vez nos apoya más gente. Además estoy muy contenta porque es mi primer título con la Selección."

Realizan la vuelta de honor las jugadoras Bonitas imágenes de celebración en el Metropolitano.

¡CAMPEONAS, CAMPEONAS, OÉ OÉ OÉ! Cantan las futbolistas españolas en el Metropolitano.

Celebra el Metropolitano la consecución de la Liga de Naciones La afición explota en júbilo y ya se celebra en el césped el título.

¡FINAAAAL! España se proclama campeona de la UEFA Women's Nations League La selección suma su segunda Nations League y un galardón más a una larga lista de esta generación.