Natación
Sergio de Celis roza el podio europeo con el relevo 4x50 libre
El mallorquín es quinto en la final tras firmar el equipo un nuevo récord de España en Polonia
Estella Tonrath y Hugo González quedan eliminados en la semifinales de los 200 espalda
El Campeonato de Europa de piscina corta arrancó en Lublin (Polonia) con protagonismo mallorquín, especialmente de un Sergio de Celis que brilló con el relevo español de 4x50 libre. El cuarteto firmó un meritorio quinto puesto con un tiempo de 1:23.94, un registro que no solo supuso un nuevo récord de España, sino que dejó al equipo a tan solo 15 centésimas de una histórica medalla continental.
De Celis fue clave en la actuación del relevo, que en las series preliminares ya había batido el récord nacional. Tras una explosiva salida de Luca Hoek —quien ya había batido el récord nacional en la primera posta—, el mallorquín mantuvo con firmeza la quinta posición, permitiendo que España siguiera plenamente enganchada a la lucha por el bronce. Su solidez en los dos largos dio continuidad al ritmo del equipo antes de que Carles Coll impulsara momentáneamente al conjunto a la cuarta plaza. Finalmente, y pese al esfuerzo final de Miguel Pérez Godoy, el relevo español se quedó a las puertas del podio, solo superado por Italia, Polonia, Ucrania y Croacia.
Estella Tonrat y Hugo González
La jornada inaugural dejó también otros nombres destacados del deporte balear. En los 200 espalda femeninos, Estella Llum Tonrath volvió a demostrar su crecimiento internacional con una semifinal muy sólida. La mallorquina se quedó fuera de la final por únicamente dos décimas, refrendando su buen momento y manteniendo vivo su objetivo de bajar de los 2:06 en las próximas competiciones.
En el mismo estilo pero en categoría masculina, Hugo González de Oliveira afrontaba las semifinales con buenas sensaciones tras una matinal prometedora. Sin embargo, por la tarde no pudo ratificar ese rendimiento y su tiempo de 1:51.77 le dejó en la undécima plaza, quedándose fuera de la lucha por las medallas pese a su esfuerzo.
El día también dejó un nuevo golpe de autoridad del español Carles Coll, que logró clasificarse para la final de los 100 braza con el cuarto mejor crono (56.44), mientras que su compañero Eudald Tarrats fue decimoquinto.
