Era un secreto a voces en el paddock, pero hoy Red Bull ha anunciado oficialmente que Isack Hadjar relevará Yuki Tsunoda para acompañar a Max Verstappen a partir de la próxima temporada 2026 de Fórmula 1. Una decisión que combinada con la alineación del VISA RB, con Liam Lawson y el júnior Arvid Lindblad, deja si volante al japonés.

Hadjar , que se ha estrebado este año en la parrilla, ha demostrado un gran progreso con el coche de Racing Bulls, logrando más de 51 puntos y un podio que le convierten, junto a Kimi Antonelli, en el rookie más destacado.

Lawson empezó el curso 2025 en el primer equipo, junto a Verstappen, pero solo tuvo dos carreras de margen antes de ser degradado de nuevo a la escudería de Faenza y sustituído por Tsunoda. Pero el nipón también ha caído en la 'trampa' del segundo asiento de Red Bull y ha sido descartado. Con la parrilla ya cerrada, Yuki no tendrá opciones de seguir en la F1 el próximo año.

Hadjar afrontará un desafío mayor, ya que su llegada a Milton Keynes coincide con el cambio de reglamento de la Fórmula 1 2026 y la transición de Red Bull a sus propios motores en asociación con Ford, después de perder a Honda, que se marcha a Aston Martin

La apuesta de Red Bull por el francés confirma su estrategia de invertir en jóvenes talentos con proyección a largo plazo, combinando la experiencia de Max Verstappen y la junventud y ambición de Hadjar en una temporada clave.

Sobre su ascenso, Hadjar señala que: "Estoy muy agradecido a Oracle Red Bull Racing por darme la oportunidad y la confianza de competir al más alto nivel de la Fórmula 1. Después de todo el esfuerzo que he realizado desde que me uní al equipo júnior, es una gran recompensa. He tenido muchos altibajos a lo largo de mi carrera, y ellos siguieron creyendo en mí y animándome"

"Este año con Visa Cash App Racing Bulls ha sido absolutamente increíble; he aprendido mucho y he conseguido mi primer podio. Siento que soy mucho mejor como piloto y como persona gracias al apoyo y la preparación del equipo. Me siento listo para unirme a Oracle Red Bull Racing y estoy feliz y orgulloso de que ellos también lo sientan. Es una decisión increíble; trabajar con los mejores y aprender de Max es algo que estoy deseando".

Por su parte, el jefe de equipo, Laurent Mekies, subraya que "en su primera temporada de F1, Isack ha demostrado una gran madurez y un rápido aprendizaje. Y lo más importante, ha demostrado la velocidad pura, requisito fundamental en este deporte. ¡Creemos que Isack puede brillar junto a Max y crear magia en la pista! 2026 será un gran desafío para el equipo y para Red Bull Bull Ford Powertrains, son tiempos emocionantes y estoy deseando ver qué podemos hacer juntos".

El hueco de Hadjar en Racing Bulls lo cubrirá el debutante en Fórmula 1 con Racing Bulls Arvid Lindblad, de 18 años. Inglés, de ascendencia sueca e india, dominó la Fórmula Regional Oceanía con seis victorias, 12 podios y 370 puntos, aunque no ha dejado la mejor imagen su primera temporada en F2 con Campos Racing, donde fue compañero de Pepe Martí, finalizando sexto, con dos victorias en la sprint de Arabia y la carrera principal de Barcelona.

"Desde que comencé esta aventura a los cinco años, mi objetivo siempre fue estar en la Fórmula 1, así que es un orgullo dar este paso", asegura Lindblad. "Estoy sumamente agradecido al Programa Junior de Red Bull y a mi equipo por su guía, mentoría y confianza; nada de esto habría sido posible sin su apoyo".

"2026 será un gran reto y sé que hay mucho que aprender, pero estoy listo para trabajar en estrecha colaboración con el equipo y estar a la altura. Tengo muchas ganas de empezar; será un año emocionante", añade.

Liam Lawson , mejor que Tsunoda en el Mundial, con 38 puntos y siete carreras puntuando, por las seis del japonés, se ha ganado un voto de confianza para seguir en el segundo equipo a sus 24 años.