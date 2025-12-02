Nuevo récord de España de Sergio de Celis en el 4x50 libre

El relevo español abrió los Europeos de piscina corta de Lublin 2025 a lo grande con un récord de España en el 4×50 libre masculino, en un relevo con el mallorquín Sergio de Celis de protagonista.

El cuarteto formado por Luca Hoek (21.35), Sergio de Celis (20.94), Carles Coll (20.90) y Miguel Pérez Godoy (21.46) firmó un tiempo de 1:24.65, que les dio la cuarta mejor marca global y el billete para la finalísima de esta misma tarde, además de tumbar el anterior récord nacional (1:24.83) que el propio De Celis compartía junto a Coll, Domínguez y Mollá desde Melbourne 2022. Un relevo sólido, con un gran segundo tramo del mallorquín, que mantiene a España en plena lucha por las medallas ante potencias como Croacia, Países Bajos, Polonia e Italia.

En conjunto, el arranque español en Polonia fue brillante.“España debutó en los Campeonatos de Europa p25 Lublin 2025 de natación con nada menos que dos récords de España (Carles Coll y el 4×50 libre masculino) y siete pases a las finales y semifinales de la tarde. Nados exitosos de Carles Coll y Eudald Tarrats (100 braza), Carmen Weiler, Estella Llum Tonrath, Iván Martínez Sota y Hugo González (200 espalda), y el 4×50 libre masculino”, destacó la Federación Española en su web oficial.

Entre esos nombres propios, destacaron los mallorquines participantes en los 200 espalda: en féminas, Estella Llum Tonrath se metió en semifinales con una gran actuación, quinta con 2:07.11, acompañando a la también española Carmen Weiler, segunda con 2:05.86, en una prueba donde ambas están en posición de pelear la final y soñar con el Top 8 europeo.

En la versión masculina de los 200 espalda, el olímpico mallorquín Hugo González confirmó su condición de líder del equipo. Empató su serie con el irlandés John Shortt con un crono de 1:50.65, clasificándose cuarto para las semifinales. Junto a él estará Iván Martínez Sota, séptimo con 1:51.08, en una prueba en la que España presenta dos bazas sólidas para estar en la lucha por los puestos de honor.

Completaron la buena mañana los 100 braza de Carles Coll y Eudald Tarrats, ambos en semifinales, y la participación de Carla Carrón y Ainhoa Campabadal en el 400 libre.