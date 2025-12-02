Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Natación

Nuevo récord de España de Sergio de Celis en el 4x50 libre

Hugo González y Estella Tonrath se clasifican para semifinales en los 200 espalda del Europeo de Polonia

Pérez Godoy salta al agua en la última posta del relevo 4x50 libre

Pérez Godoy salta al agua en la última posta del relevo 4x50 libre / RFEN

Jaume A.

Palma

El relevo español abrió los Europeos de piscina corta de Lublin 2025 a lo grande con un récord de España en el 4×50 libre masculino, en un relevo con el mallorquín Sergio de Celis de protagonista.

El cuarteto formado por Luca Hoek (21.35), Sergio de Celis (20.94), Carles Coll (20.90) y Miguel Pérez Godoy (21.46) firmó un tiempo de 1:24.65, que les dio la cuarta mejor marca global y el billete para la finalísima de esta misma tarde, además de tumbar el anterior récord nacional (1:24.83) que el propio De Celis compartía junto a Coll, Domínguez y Mollá desde Melbourne 2022. Un relevo sólido, con un gran segundo tramo del mallorquín, que mantiene a España en plena lucha por las medallas ante potencias como Croacia, Países Bajos, Polonia e Italia.

En conjunto, el arranque español en Polonia fue brillante.“España debutó en los Campeonatos de Europa p25 Lublin 2025 de natación con nada menos que dos récords de España (Carles Coll y el 4×50 libre masculino) y siete pases a las finales y semifinales de la tarde. Nados exitosos de Carles Coll y Eudald Tarrats (100 braza), Carmen Weiler, Estella Llum Tonrath, Iván Martínez Sota y Hugo González (200 espalda), y el 4×50 libre masculino”, destacó la Federación Española en su web oficial.

Entre esos nombres propios, destacaron los mallorquines participantes en los 200 espalda: en féminas, Estella Llum Tonrath se metió en semifinales con una gran actuación, quinta con 2:07.11, acompañando a la también española Carmen Weiler, segunda con 2:05.86, en una prueba donde ambas están en posición de pelear la final y soñar con el Top 8 europeo.

En la versión masculina de los 200 espalda, el olímpico mallorquín Hugo González confirmó su condición de líder del equipo. Empató su serie con el irlandés John Shortt con un crono de 1:50.65, clasificándose cuarto para las semifinales. Junto a él estará Iván Martínez Sota, séptimo con 1:51.08, en una prueba en la que España presenta dos bazas sólidas para estar en la lucha por los puestos de honor.

Completaron la buena mañana los 100 braza de Carles Coll y Eudald Tarrats, ambos en semifinales, y la participación de Carla Carrón y Ainhoa Campabadal en el 400 libre.

