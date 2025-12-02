Las mallorquinas Mariona Caldentey y Cata Coll buscan su tercer título con España. Juegan este martes la vuelta de la final de la Liga de Naciones contra Alemania (18:30 horas, La 1) y necesitan mejorar la versión de la ida donde empataron a cero en Kaiserslautern. Además, las de Sonia Bermúdez han sufrido un contratiempo de última hora: la lesión de Aitana Bonmatí, que se perderá cerca de cuatro meses.

La seleccionadora tendrá que recomponer su once titular. Con la baja de la jugadora catalana y la de la mallorquina Patri Guijarro-que se lesionó en octubre y no reaparecerá antes de 2026- debe modificar sus piezas en el mediocampo. Son ausencias muy destacadas que dejan varias semanas más sin poder ver el máximo potencial del combinado. Tendrá que elegir si prefiere colocar a Vicky López por Aitana o, en cambio, retrasar la posición de Mariona Caldentey y apostar por Athenea del Castillo por la banda derecha. Aparte de esta duda se prevé el mismo once que el viernes en Alemania.

La selección española debe dar un paso al frente. Cata Coll salvó al equipo en la ida con varias paradas de mérito y se convirtió en la jugadora más destacada. El combinado de Bermúdez tuvo más posesión, pero se quedó lejos de la imagen del conjunto que eliminó a Suecia en las semifinales por un global de 5–0. Si empatan al final de los noventa minutos, habría prórroga. Y, si es necesario, penaltis.

Con Montse Tomé-la antigua seleccionadora-, España levantó la Liga de Naciones en 2024 en La Cartuja al imponerse a Francia por 2–0 con goles de Aitana Bonmatí y de Mariona Caldentey. En ese encuentro también se logró el récord de espectadores en un encuentro de la selección femenina con 32.657 aficionados. La previsión es que se acerque al lleno en el Metropolitano, que cuenta con 70.692 localidades.

Ayer, en la rueda de prensa, Sonia Bermúdez lanzó un mensaje muy claro: «Queremos ganar por Aitana, también por Patri Guijarro y por Salma». La seleccionadora confía en completar un buen encuentro para llevarse el título: « Será un partido de detalles. Tener el balón, acumular pases, hacer posesiones largas… Pasará todo por ahí. Nos ayudará ver a toda la gente que nos apoya: familias, afición».

En lo que respecta al cuadro germano, llega con confianza. Las buenas sensaciones que dejó, con numerosas ocasiones y hasta dos tiros que se estrellaron en el palo, son el principal aval pese a la falta de gol. Ambos equipos se han visto las caras en diez ocasiones y solo en una ganó España, el 23 de julio en las semifinales de la Eurocopa con un gol de Aitana Bonmatí. De las nueve restantes seis acabaron con triunfo alemán y tres en empate.

Cata Coll y Mariona Caldentey quieren añadirle a su Mundial de 2023 su segunda Liga de Naciones. Lo que está claro es que muchas de las opciones de España pasan por ellas.