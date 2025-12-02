Marc Márquez: "Este título lo he pagado muy caro"

Marc Márquez (Cervera, 1993) despide el que probablemente es el mejor año de su vida. Es feliz en el plano personal y ha vuelto a la cima de MotoGP con Ducati después de una larga travesía por el desierto. Han sido cuatro años de sufrimiento, dolor, operaciones y sacrificios, pero según dice “también de aprendizaje”.

El 28 de septiembre, en Japón, conquistó su noveno título mundial, séptimo en la categoría reina. Y lo celebró con un significativo lema: “Más que un número”. Por todo lo que implica el regreso más impresionante de la historia del deporte. Lástima que una nueva lesión, en Indonesia, le impidiera disfrutarlo en la pista hasta el final.

Charlamos con Marc en Madrid, con la colaboración de Ignasi Sagnier, antes de la pausa invernal, de la que el campeón espera “volver más fuerte”.

¿Cómo va tu recuperación?

Físicamente estamos mejorando, que es lo importante. Tuvimos cuatro o cinco semanas de inmovilización y lógicamente el brazo pierde muchísimo, pero ahora poco a poco vamos mejorando, pasando revisiones cada dos semanas para asegurar que todo vaya bien y esté en orden. El hueso tiene que soldar bien, hay que esperar y que el ligamento también quede de la mejor manera. A ver si pronto podemos pasar a una rehabilitación un poquito más intensa, pero de momento, muchas horas de camilla, fisio, cámara hiperbárica … Todo lo que pueda sumar, pues eso que tendremos ganado.

Si te dicen a principios de este año, cuando te presentaste con Ducati de rojo en Madonna di Campiglio, que ibas a tener una temporada como la que has firmado ¿te lo hubieras imaginado?

No, para nada imaginaba tener un año tan, tan bueno. Esperaba, ese era el objetivo, incluso lo manifestaba, que podía intentar luchar por el Mundial, pero no de esta manera, cerrando el título a falta de cinco carreras. Ahora mismo creo que es algo casi irrepetible, porque entre las sprint y las carreras, cada fin de semana hay muchos puntos en juego y no es fácil. Hemos hecho un año muy sólido, con algún error, pero ganando muchísimas carreras.

La próxima temporada tú y tu hermano os batiréis con las mismas ‘armas’. Álex tendrá moto ‘factory’. ¿El desafío va a ser aún más complicado?

Cada año es diferente. Por mucho que te haya ido bien un año, no significa que el siguiente vaya a ser igual o mejor. Normalmente es peor de entrada, porque todo el mundo te tiene en el punto de mira, pero debemos trabajar este invierno para llegar preparados al máximo posible, porque habrá rivales muy duros. Tanto Álex, que es el subcampeón del mundo, como Bezzecchi, que ha acabado el año en un buen estado de forma, y Pecco Bagnaia, que es dos veces campeón del mundo en MotoGP y tiene la misma moto. Nos espera una temporada muy intensa, sobre todo la primera parte.

¿No te penaliza no haber estado en los test de Cheste?

No estar encima de la moto siempre te penaliza. Poco, mucho, más o menos, eso ya depende de cómo me encuentre al principio de los test, pero evidentemente en su día valoramos todas las opciones y me penalizaría mucho más no llegar bien físicamente a febrero que no haber hecho el test de Valencia. ¿Se podía haber hecho? Quizás sí, pero con muchísimo riesgo de recaer en la lesión y eso es lo que queríamos evitar a toda costa. Veremos si me puedo encontrar bien en febrero y a partir de ahí empezar a construir la pretemporada en los cinco días que tendremos, tres en Malasia y dos en Tailandia.

Aunque no encima de la moto, sí que estuviste en Valencia. Y protagonizaste la imagen del año al hacer subir a tus padres y a tu hermano al escenario para compartir tu éxito con ellos. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Fue improvisado?

No lo tenía pensado, pero era lo que sentí en el momento. Normalmente te dan el trofeo, te hacen una pregunta, te haces la foto como campeón y ya… pero me hicieron una pregunta y a la segunda me sacaron el tema de la familia. Entonces me giré y los ví. Me salió de dentro, pensé este momento hay que inmortalizarlo. Mi padre y mi madre son las dos personas que siempre han estado allí y sin ellos no hubiera empezado en mundo del motociclismo. Además, la temporada histórica que hemos marcado con Alex yo creo que es irrepetible. ¿Mejorable? Sí, si es al revés para él, pero muy difícil que vuelva a ocurrir que dos hermanos en MotoGP estén al máximo nivel el mismo año y luchando por carreras y por el campeonato.

Marc Márquez, durante su entrevista con SPORT / VALENTI ENRICH

Hablando con Jorge Martín me decía que tu situación, después de estar en la cima y caer al abismo para volverte a levantar y protagonizar esta resurrección era una inspiración para él y para muchos. También lo mencionan Rafa Nadal, Gasol o Andrés Iniesta en un documental. ¿Lo valoras incluso más que el título?

El noveno título ha sido el más buscado y el más luchado. He pagado un precio muy caro por conseguirlo en todos los aspectos, sobre todo en el físico y mental, pero aparte de eso, ojalá esta vuelta sirva de inspiración a mucha gente, no solo en el mundo del deporte, sino también en la vida cotidiana. Cuando estás en la cresta y caes, no caes al suelo, caes más abajo y allí está todo muy oscuro. Por suerte tengo un gran entorno que me ayudó a salir de allí. Luego lo tienes que trabajar, confiar en ti y día a día seguir mejorando.

¿Dirías que tu hermano es el que más te ha empujado a salir de ese túnel, por el hecho de mostrarte el camino en Gresini y Ducati?

Álex, directa y indirectamente, es el que más me ha ayudado. Cuando estás en casa lesionado es muy fácil desconectar o no querer ver más motos, porque es como hurgar en la herida, te dices: 'Yo quiero eso, pero no puedo'. El hecho de que mi hermano estuviera compitiendo me hacía seguir el campeonato con la misma pasión y ganas que si estuviera yo corriendo y eso me ayudó muchísimo. Luego, una vez me volví a subir a la moto, cada uno iba a lo suyo, pero al entrenar siempre juntos, te da una referencia a nivel de físico, porque normalmente el hermano mayor siempre ha estado un poco por delante, pero cuando te lesionas, él ya con 27 y yo con 30 años, pues se igualan las cosas. Y él ya está por encima en bici, en físico, en gimnasio … El querer acercarme ha sido un estímulo. Y en las decisiones siempre me ha intentado aconsejar de la mejor manera, aunque la última decisión la tiene el protagonista.

Decías el otro día que habías tomado decisiones egoístas que habían dado buen resultado ¿Cuáles fueron las que más te costaron?

El deportista, por defecto, es egoísta en el sentido de que mira por su bien, por sus intereses. Y esto lo he ido aprendiendo y me lo ha enseñado también la gente de mi entorno. Soy una persona que le gusta crear su grupo, hacer piña. Este es un deporte individual, pero detrás hay todo un equipo de mecánicos e ingenieros y me gusta tener esa familia del circuito. Es lo que había creado en Honda y tuve que dejarles allí y empezar un nuevo camino. Y fuera del circuito el deportista también mira por sus intereses y le pide a la gente que tiene alrededor, a la pareja, a la familia, que se adapten a sus horas de entreno, a sus descansos, les dices que no puedes a ir a una fiesta o salir de fin de semana, porque vives por y para rendir al máximo en competición.

Marc bromea con nuestro compañero Ignasi Sagnier antes de la entrevista / VALENTI ENRICH

¿Cómo ves el panorama de MotoGP en 2027 con el nuevo reglamento?

Lejos. De momento estoy centrado por completo en 2026. Durante la próxima temporada se empezarán a mover muchas piezas del puzle de MotoGP. El 27 será un mercado difícil porque nadie te puede asegurar la mejor moto, llegado el caso te tendrás que mover por instinto y entender qué es lo mejor para ti, no significa que tengas que elegir lo mismo cuando tienes 20 años, 25 o 32 años. Veremos.

Después de la experiencia en Honda y Gresini ¿te gustaría repetir dupla con tu hermano en el futuro?

Claro que me gustaría, pero no es la prioridad. Debo ver qué es lo mejor para mí deportivamente y qué es lo mejor para Álex, según los proyectos que se puedan presentar. Soy el campeón y Álex es el subcampeón, así que él también tendrá más de una oferta y ahí cada uno tendremos que valorar de forma egoísta. Si podemos coincidir estaría encantado. ¿Quién puede ser mejor compañero de equipo que tu hermano?. Pero lo veo difícil, son cosas que no se buscan, coincidencias, como pasó en el Repsol Honda, a causa de la retirada de Jorge Lorenzo. Se buscó un poquito más en Gresini, pero en ese caso era más una necesidad.

De momento le ‘echas’ de casa…

Si, ja, ja, al menos eso creo en principio, porque las casas nunca se acaban y las obras tampoco, pero sí. Es ley de vida. Dentro de poco Álex tendrá su propio espacio, con su pareja y eso hará que crezca a nivel personal.

En la Gala de MotoGP pediste respeto para Valentino Rossi cuando le nombraron y comenzó una sonora pitada entre el público. ¿Te desmarcas así de la polémica con tu eterno rival?

Sí, una de las cosas que he aprendido durante mi carrera deportiva es a tener respeto por los rivales. En pista cada uno busca dar el máximo y todas las situaciones o todos los accidentes que puedas causar o que causen otros son siempre involuntarios, porque todos vamos al límite. Los aficionados valoran este espectáculo, pero conlleva sus riesgos. Muchas veces un piloto, con la adrenalina a tope, comete un error, es penalizado por ello y ya está, ahí se tiene que acabar. Una de las cosas que he aprendido es que es difícil vivir con rencor, no es posible.

También pediste que no ‘lincharan’ a Bezzecchi por lesionarte en Indonesia…

Tradicionalmente, la afición del motociclismo siempre ha apoyado a su piloto y a los demás los ha respetado, porque se juegan la vida. Y no se ven las cosas igual a los 20 que a los 32 años.