Hugo González y Estella Tonrath debutan hoy en los Europeos de natación

Hugo González es uno de los referentes del equipo español, integrado por 14 hombres y 11 mujeres, que participa en los Europeos de piscina corta que arrancarán este martes en la ciudad polaca de Lublin. Hoy también debuta en estos campeonatos la joven Estella Tonrath.

González, que no participó ni en los Mundiales de piscina corta de Budapest 2024 ni en los de piscina larga de Budapest 2025, competirá en Lublin en los 200 espalda, los 200 braza, así como en los 100 y 200 estilos.

Los dos disputan el 200 espalda

Es precisamente en el doble hectómetro estilos, prueba en la que Hugo González se proclamó campeón de Europa de piscina larga en 2021, donde el español cuenta con más opciones de pelear por el podio.

De hecho, el mallorquín, de 26 años, posee el tercer mejor tiempo de todos los participantes en el presente curso, gracias a los 1:53.47 con los que se coronó el pasado mes de noviembre campeón de España, una marca solo superada por el francés Mewen Tomac (1:53.31) y el italiano Alberto Razzetti (1:53.42).

En la categoría femenina, la joven Estella Tonrath, de 18 años, aspira a estar en la final de los 200 espalda, prueba en la que llega como vigente campeona de Europa júnior de la distancia en piscina larga.

En Polonia también está con el equipo nacional el velocista Sergio de Celis, que buscará seguir progresando con un relevo español que en las últimas grandes competiciones ha obtenido buenas marcas.