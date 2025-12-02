Decenas de aficionados mallorquines viajan a ver la final de España: “Vale la pena perderse un día de colegio”

El fútbol femenino tira, y mucho. Durante este martes, decenas de aficionados mallorquines parten rumbo a Madrid con un deseo: ver a España levantar su tercer título. La felanitxera Mariona Caldentey y la guardameta de Pòrtol Cata Coll serán titulares en la vuelta de la final de la Liga de Naciones contra Alemania (18:30, La 1) en el Metropolitano, después del 0-0 de la ida. Se batirá el récord de espectadores en un encuentro de la selección femenina, que está en algo más de 32.000, en un día que quedará grabado en la memoria de todos los seguidores que vivirán su primera final en directo.

Futbolistas de categorías inferiores de varios clubes de Mallorca como el Son Sardina, Constància, Atlético Baleares y Manacor disfrutarán de un día inolvidable viendo a sus referentes de cerca, algo que desde hace varios años en Baleares no se produce. “Queremos disfrutar del ambiente de un partido como este y ver a futbolistas profesionales”, cuentan las jugadoras del cadete juvenil del Son Sardina mientras sus padres hacen cola para embarcar.

Juan, Pilar y Nuria, antes de embarcar rumbo Madrid / César Mateu / DMA

Jacinto acompaña a sus nietas Laia y Myriam, de catorce años. Ambas juegan en la Liga Autonómica con el Constància. “Estaban nerviosas. El avión no les hace mucha gracia”, cuenta su abuelo entre risas. “Los padres trabajan. Nadie me ha tenido que insistir. A mí también me hace mucha ilusión el partido, es la primera final que veo en directo” y añade: “Vale la pena perderse un día de colegio. Está justificado. No se juega cada día una final. Volvemos esta noche a las 23 horas. Esperemos que no haya prórroga”.

La primera final en directo

Para Agripina y Margalida, que son hermanas, será su primera final en directo. Juegan en el Manacor y tienen muy claros sus referentes: “Alexia Putellas, Jana Fernández, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey”.

Laia, Jacinto y Myriam, al aterrizar en Madrid / César Mateu / DMA

Nuria, que juega en el Atlético Baleares, viaja junto a sus padres Juan y Pilar. También es su primera final en directo. “Hemos sabido después que hay conciertos y todos los eventos previos al partido. El ambiente será fantástico. Queremos ver a las jugadoras mallorquinas en directo. Mariona Caldentey es nuestra futbolista preferida”, explican.

Un poco antes de comenzar a embarcar y en los primeros puestos de la fila esperan varios padres con sus hijos. Ahora son seis, pero en Madrid han quedado trece para disfrutar el encuentro juntos. “Es un partido por un título, es algo único. Nuestra jugadora favorita es Cata Coll, que jugó en el Sant Marçal”, recuerda Toni. Enzo, que es uno de los más pequeños de este grupo, tenía mucha ilusión de que llegara este día: “Quiero que gane España. Además, es la primera vez que viajo”, cuenta ilusionado antes de subirse al avión.