El ConectaBalear Manacor visita Soria en un duelo directo por la zona alta

El ConectaBalear Manacor visita este miércoles al Soria (20:00 h, Polideportivo Municipal de Los Pajaritos) en un duelo directo por la zona alta de la clasificación, con el conjunto local situado en la segunda plaza y los manacorins en la tercera. El encuentro se enmarca en una exigente semana de doble jornada, que se completará el sábado ante el Valencia.

El técnico Alexis González asume la dificultad del reto, pero también las opciones reales de su equipo de competir “de tú a tú” ante un rival que define como “ordenado y con poco error”, una seña de identidad que ha convertido a Soria en uno de los conjuntos más regulares del campeonato.

González subraya que será un partido “muy parecido al de Teruel”, igualado y duro, y apunta que la clave estará en los pequeños detalles, que pueden decantar la balanza entre dos equipos tan parejos: “El partido se va a definir por detalles y estamos preparados para este encuentro”, señala el entrenador del ConectaBalear.

El técnico también recuerda la rivalidad reciente entre ambos equipos, con partidos muy competidos en las últimas temporadas, victorias para ambos y un triunfo de Manacor en la Copa. Con esa referencia y con la confianza en su juego, el ConectaBalear viajará a Soria decidido a firmar un gran partido y a reafirmar su posición entre los aspirantes de la zona alta de la clasificación.