Waterpolo
El Ciutat compite hasta el final ante el potente Canoe
Derrota de los mallorquines en Son Hugo (10-13) ante un candidato al ascenso a División de Honor
El CN Ciutat encajó una derrota por 10–13 ante el Geodesic Real Canoe en Son Hugo, en partido correspondiente a la jornada 7 del Grupo A de la Primera División Nacional Masculina de waterpolo. El conjunto madrileño, recién descendido de División de Honor y uno de los favoritos al ascenso, impuso su mayor experiencia, aunque el bloque mallorquín mantuvo el pulso al encuentro hasta el último cuarto.
El Canoe arrancó mejor y se adjudicó el primer periodo por 2–4, aprovechando su eficacia en ataque. En el segundo cuarto mantuvo el control del marcador y amplió la renta hasta el 5–9 con el que se llegó al descanso.
Tras la reanudación, el Ciutat ajustó su defensa y mejoró sus prestaciones ofensivas, logrando un parcial de 2–1 en el tercer cuarto que dejó el resultado en 7–10 y abrió de nuevo el partido.
En el último periodo se produjo un intercambio de goles más equilibrado (3–3), que fijó el definitivo 10–13 a favor del Canoe. El equipo madrileño confirmó su condición de aspirante al ascenso, mientras que el Ciutat continúa acumulando experiencia en su primera temporada en la categoría.
