Cata Coll, en el mejor momento del año

Cata Coll está acabando el año de una forma espectacular. La guardameta mallorquina está siendo determinante tanto con el Barcelona como con España y este martes se juega levantar su cuarto título del año (18:30 horas, La 1) contra Alemania en el Metropolitano. El viernes, en la ida de la final de la Liga de Naciones, salvó varios goles del conjunto germano y fue la mejor jugadora del conjunto de Sonia Bermúdez. Demostró, por enésima vez, que es un seguro bajo palos.

Los últimos tres encuentros de la portera de Pòrtol han rozado la perfección. Aunque en el Clásico contra el Real Madrid no se llevara el MVP, Cata Coll se exhibió. La portera mallorquina paró un penalti a Weir en el minuto 81 y detuvo un mano a mano a Linda Caicedo con el marcador todavía abierto.

En Champions, contra el Chelsea, siguió mostrando su nivel. Fue una de las más destacadas del Barcelona sacando un remate de Kaptein y dos centros envenenados de Walsh y Thompson. Empataron a uno, pero siguen liderando la clasificación.

El viernes contra Alemania la volvieron a exigir. Hizo varias paradas de mérito a disparos de Bühl y Kett. El encuentro se inclinó hacia su portería, pero consiguió defender bajo los palos un resultado que fue oro en un discreto encuentro ofensivo de las de Sonia Bermúdez.

"Mantener la portería a cero es mi trabajo"

Lejos de querer acaparar focos, Cata Coll restó importancia a su gran actuación en declaraciones a los medios de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol): “Partido redondo, la linea defensiva ha salvado yo también he hecho mi trabajo, se trata de ser un equipo. Hay veces que salvan los partidos las delanteras que meten goles y a veces la línea de atrás”, y añadió: “Para seguir vivo hay que mantener la portería a cero, es mi trabajo y a lo que me dedico, orgullosa y contenta por el equipo que ha sabido sufrir y aguantar”.

La guardameta de Pòrtol demostró su rapidez y su agilidad en sus últimas intervenciones: “Para mí ha sido la última, la salida con el pie que he tocado con la punta lo más difícil, tienes que decidir si ir o no, porque eso no lo practicas cada día”. También quiso mandar un mensaje de ilusión para el encuentro de este martes: “Estamos contentas de jugar en Madrid, en casa, esperamos un Metropolitano lleno y ojalá poder levantar el trofeo y celebrarlo con toda nuestra gente".

Cata Coll, a sus 24 años, continúa mejorando su nivel. Cada vez está siendo más importante en sus equipos y muchas de las opciones de que España levante su tercer título pasan por sus manos. Y eso, es un seguro de total garantía.