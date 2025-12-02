El 74 Trofeo Ciutat de Palma larga amarras con récord de países y una flota de máximo nivel

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Palma ha acogido este martes la presentación del 74 Trofeo ABANCA Ciutat de Palma, la regata más antigua de Baleares y una referencia internacional de la clase Optimist. El Real Club Náutico de Palma (RCNP) ha dado a conocer los detalles de una edición que contará con 364 embarcaciones procedentes de 28 países, cifra que marca el límite operativo fijado por la organización para atender a la flota.

El acto ha contado con la asistencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez; el primer teniente de alcalde, Javi Bonet; el presidente del Real Club Náutico de Palma, Rafael Gil; el director de zona de ABANCA en Baleares, Jesús Jiménez, y de una nutrida representación del sector náutico y marítimo de Mallorca: Antoni Mercant, director general de Transporte Marítimo; Pedro Vidal, secretario autonómico de Cultura y Deportes; Javier Núñez de Prado, jefe del Sector Naval de Baleares; Catalina Darder, presidenta de la Federación Balear de Vela; José Ramón Picó, presidente del Club Nàutic S’Arenal, Jesús Coll, delegado de la Real Asamblea de Capitanes de Yate; José Escalas, capitán marítimo de Mallorca, y Domingo Bonnín, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Baleares.

Durante la presentación, el presidente del RCNP ha destacado la coincidencia entre esta edición del Ciutat de Palma y el nuevo horizonte institucional que se abre para el club tras la reciente sentencia que garantiza su continuidad. “Como marineros, sabemos que hay momentos decisivos que marcan el devenir de una travesía. Hoy nos encontramos ante uno de esos momentos: el Trofeo ABANCA Ciutat de Palma es el bordo inaugural hacia el futuro; un futuro en el que mantendremos nuestro histórico compromiso con el deporte y con la ciudad que nos acoge”. Gil ha agradecido, asimismo, el apoyo institucional del Consistorio y el patrocinio de ABANCA: “Este soporte tiene un valor particular, porque nos ayuda a dar forma a la función primordial de nuestro club, que no es otra que el fomento del deporte, las actividades náuticas y la cultura de la mar”.

Jaime Martínez, alcalde de Palma, se ha referido Ciutat de Palma de vela, cuya primera edición data de 1950, como “un evento de gran valor histórico” y ha remarcado que el reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que reconoce el derecho del Real Club Náutico de Palma a conservar sus instalaciones, “aporta estabilidad y permite planificar el futuro con garantías”.

“Desde el Ayuntamiento -ha agregado el alcalde- reiteramos nuestro apoyo para afrontar juntos los proyectos que vienen, como la futura Escuela Municipal de Vela y las iniciativas estratégicas vinculadas al Distrito de Innovación y la economía azul. El club desempeña un papel esencial en la proyección deportiva y social de Palma, y agradecemos su labor y la de todos los que hacen posible una competición que, edición tras edición, refuerza el papel de nuestra ciudad en el ámbito náutico nacional e internacional.”

Por su parte, Jesús Jiménez, director de zona de ABANCA en Baleares, ha señalado que la firma gallega se siente “profundamente comprometida” con el mundo del mar y el deporte de base. “La Bahía de Palma -ha añadido- es un espacio único para la práctica deportiva y un motor económico que da visibilidad a la ciudad y a Baleares. Las cifras de esta edición refuerzan nuestra motivación para mantener el nivel profesional que caracteriza a esta organización”.

Manu Fraga, director del RCNP, ha explicado que la organización ha alcanzado el aforo máximo previsto y que varios equipos internacionales llevan dos semanas entrenando en Palma para preparar la regata: “No nos caben más barcos, prueba de que tenemos un evento muy prestigioso”. El Ciutat de Palma comenzará oficialmente este viernes, 3 de diciembre, con la apertura de la oficina de regatas, y continuará los días 4 y 5 con las series clasificatorias, y 6 y 7 con la fase final.

Fraga ha añadido que la edición de este año es, “con diferencia”, la más internacional de la historia, con la presencia de 28 naciones, tras la incorporación de países inéditos hasta la fecha, entre ellos Perú, India, Brasil, Dubai y Uruguay, que se suman a los equipos europeos que compiten cada temporada aprovechando las buenas condiciones que ofrece la Bahía en invierno.

El trofeo reúne en Palma a algunos de los regatistas más destacados del mundo en Optimist, entre ellos campeones de España y medallistas mundiales y europeos. En la línea de salida estarán el vigente campeón de España Pablo López, la campeona de Europa Lluc Bestard, el sexto clasificado europeo Daniel Capa, los británicos Charlie Holland y Jonny Rogers (representantes de Inglaterra en el Mundial 2025), y el esloveno Mihael Zobec, plata en el Mundial 2025. También participará Jan Palou, top 20 del ranking mundial y campeón del mundo por equipos; Stijn Oosterhaven (top 12 europeo), y Annieska Madonnich (top 10 europea).