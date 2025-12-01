Toni Mercadal y Llucia Femenias vencen en la Trail Puig Roig

El atleta de Santa Maria Toni Mercadal (Sa Milana) y Llucía Femenias fueron los vencedores de la V CxM Trail Puig Roig, prueba con salida y llegada en la plaza des Lledoners de Lluc y que contó con un recorrido principal de 22 km. También se disputaron una salida desde Cosconar (16 km) y otra desde Vall d’Albarca (10 km). La organización estuvo a cargo del club Sa Riba de Muro, junto con la Federació Balear de Muntanya i Escalada y el Ajuntament d’Escorca.

Toni Mercadal, corredor de zancada fina, económico y de buena técnica, se impuso con un tiempo de 1h35. Juan Toni Mayol (Es Carboners) entró en segundo lugar a cinco minutos del vencedor (1h41:04), completando el podio Adrián Miralles (Joan Comas).

En mujeres, la victoria fue para Llucía Femenias (2h02:39). Aina Maria Comas (Tirany CM) terminó segunda y Gisela Albor (Malift Mallorca) fue tercera con 2h10:01. Cruzaron la meta 201 corredores.

Las otras dos distancias

La salida de Cosconar (16 km) contó con 87 participantes que lograron finalizar la prueba. El triunfo fue para Borja Herrera (Es Raiguer) con 1h10:37, seguido de Nicolau Colom (Es Pedal) con 1h11:46 y de Guillermo Pastor (Es Raiguer), tercero con 1h12:31.

En categoría femenina, Carmen Cladera (Diaita) se impuso con 1h20:33. Agnieszka Kurilowicz terminó segunda con 1h30:31 y Cristina Moll completó el podio con 1h34:46.

En la salida de Albarca, los ganadores fueron Jaume Florit (RDS Triatló) con 39:37 y Nazarena Freitas (Malift Mallorca) con 47:43, en una distancia que también reunió a 87 corredores.