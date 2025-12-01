Romy Busquets logra en jabalina la tercera mejor marca española sub-14 de la historia

Los Campeonatos de Mallorca sub-12 y sub-14, celebrados el pasado sábado en las pistas del polígono de Son Castelló, tuvieron el dominio del Pegasus, de José Ángel Pinedo —campeón en categoría femenina— y del AZ Sport Binissalem, de Pedro Reus, que se adjudicó el triunfo en masculinos.

A nivel individual, hay que destacar la gran marca de Romy Busquets (AZ S. Binissalem) en lanzamiento de jabalina, con un tiro de 47,13 metros, registro que supone desbancar el histórico récord de Juanjo Román (43,25 metros), además de situarla como tercera mejor marca española sub-14 de todos los tiempos y líder del ranking nacional de 2025.

También sobresalió Sergi Reus, del Az Sport Binissalem, que mejoró su marca personal en salto de altura hasta 1,70 m, mejor marca nacional del año. Reus también se impuso en la longitud con 5,31 m.

En sub-14 femenino, el Pegasus se proclamó campeón con 71 puntos; Siurell-Sa Sini fue segundo con 67 puntos y Az Sport tercero con 66 puntos, empatado con el Joan Capó de Felanitx, de Joan Ponç, que ocupó la cuarta posición.

En sub-14 masculino, el Az Sport Binissalem se hizo con el título con 51 puntos, seguido del Pegasus con 48, y del Diana (de Jaume Manel Mulet) con 34 puntos.

En sub-12 femenino, el Pegasus sumó 59 puntos para proclamarse campeón; el Binissalem fue subcampeón con 52,5, y Es Raiguer completó el podio con 48,5 puntos.

En sub-12 masculino, el Az Sport Binissalem se adjudicó el título con 57 puntos; el Pegasus fue segundo con 55 y el S’Arenal-Llucmajor, de Sigrid Lepinzel, terminó tercero con 50 puntos.