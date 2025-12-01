Pilotades: La selección balear amateur vuelve de vacío de la Copa Regiones

La selección balear amateur, compuesta por jugadores de Tercera División, ha regresado de vació de la primera fase de la Copa Regiones UEFA, celebrada en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) tras perder por 2-0 con el País Vasco y 3-1 con La Rioja. Estos resultados hacen que acceda a la fase intermedia.

El Constància juvenil gana su primer partido de Liga

El Constància juvenil ya sabe lo que es ganar en esta Liga. Un gol de Valentino dio la victoria a los mallorquines ante el Montecarlo, un rival directo. Los blanquinegros alinearon a Jordi, Romero, Mairata (Ian), Valentino, Fontcuberta, Gárdenas (Robles), Dimitrov, Coll (Cortés), Rául (Lamin), Pau Lluís y Mascaró (Gregory).

Victoria del San Francisco en el feudo del Huesca

Importante triunfo por 1-2 del San Francisco juvenil en el feudo del Huesca con dos goles de Lluís Quirós. Los escolares jugaron con Manu Casanella, Gerard Rojals, Tejada, Spencer, González, Guzmán, Fernández (Gil), Gerard Horrach (Ferrari), Lluís Quirós, Jordi, León (Verd) y Joel Avilés (Ferrán).

El Mallorca juvenil cae en Zaragoza

Traspié del Mallorca juvenil al perder por 2-1 en el campo del Zaragoza Racing. Los rojillos jugaron con Adriano, Carvajal (Hurtado), Alemany (Torres), Iago, Mykola, Yerga, Diallo, Serra, Anastasios, Whyte (Denis) y Ramos (Garvi).

Fallece Parés, directivo de la época dorada del filial

Son Bibiloni está de luto por el fallecimiento del que fue directivo de las plantillas base del Mallorca Roberto Parés (1954-2025). Entró en el club bermellón como delegado del fútbol-7 y con el paso de los años fue ascendiendo hasta convertirse en uno de los directivos fuertes de los filiales cuando el recordado Tomeu Serra dirigía la sección, una época que fue una de las mejores de los filiales rojillos. Organizador de la cabalgata de Reyes que salía del campo Miquel Nadal (cuando las plantillas base del Mallorca jugaban allí) y de la paella en Lluc para más de 500 personas e donde se hacía mallorquinismo en la ermita. Quizás el logro del que se sentía más orgullosos era haber conseguido el mítico ascenso a Segunda A del Mallorca B con el que viajaba como jefe de expedición. Fue un hombre de club.

El Palma Futsal juvenil sigue intratable

La octava jornada en juvenil Honor de fútbol sala dejó un triunfo trabajado del Fisiomedia Manacor, que se impuso 2-1 al Club Natació Sabadell. Los de Toni Rosselló encarrilaron el partido con los goles de Pau y Nil. El Viva Sports perdió por 9-1 con el líder Industrias Santa Coloma. El Palma Futsal amplió su racha al vencer en la pista del Gràcia por 3-6, informa Joan Carles Gibert.

El Esporles y el Santa Catalina se presentaron

Las plantillas del Esporles y del Santa Catalina Atlético fueron presentadas este fin de semana. Hoy es el turno para el Ferriolense, a las 19:00 horas.