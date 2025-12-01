Fútbol sala
El Palma Futsal necesita ganar para acercarse a la Copa
Los de Vadillo afrontan en Santa Coloma este lunes una de las tres finales que les quedan para quedar entre los ocho primeros
El Illes Balears Palma Futsal necesita ganar este lunes (20:00 horas/ LaLiga+) para acercarse a la Copa de España. Es un duelo tan incómodo por calendario como determinante para el futuro inmediato del equipo. Tras regresar de Barcelona el sábado por la noche y sin día de descanso, la plantilla completó este domingo una breve sesión de entrenamiento antes de volver a subirse al avión hoy rumbo a la ciudad condal. En el Pavelló Nou de Santa Coloma de Gramenet esperan tres puntos imprescindibles.
Si antes de la visita al Palau Blaugrana el vestuario ya hablaba de «finales» por una plaza en la Copa de España, tras la derrota ante el Barça los tres partidos restantes de la primera vuelta son auténticas finalísimas. El Palma Futsal llega séptimo con 18 puntos, igualado con Movistar Inter (8º) y con solo uno de margen sobre Córdoba y Noia, que actualmente quedarían fuera del corte. Por detrás aprieta también Jaén, a solo tres puntos.
El contexto tampoco ayuda: la acumulación de partidos y el vaivén competitivo han convertido el calendario balear en una carrera de fondo. Este viernes llega la vuelta de los octavos de la UEFA Futsal Champions League en Son Moix; la semana siguiente, los octavos de la Copa del Rey en Torrejón; y a inicios de enero, la Supercopa de España. Sin embargo, todo eso debe quedar aparcado. El objetivo inmediato del Palma Futsal es salir de Santa Coloma con tres puntos que mantengan vivo el camino hacia su duodécima participación en la Copa de España.
En el capítulo de bajas, Antonio Vadillo no podrá contar con Manuel Piqueras, a la espera de valorar las sensaciones de Lin y del resto de la plantilla tras el reciente partido del sábado.
