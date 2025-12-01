El Fibwi Mallorca rescinde el contrato a Patrick Spencer

El Fibwi Mallorca ha llegado a un acuerdo con Patrick Spencer para rescindirle el contrato. El ala-pívot caboverdiano deja el equipo de Pablo Cano tras tener una aparición testimonial esta temporada con cinco encuntros en Primera FEB.

De esta manera, el internacional con Cabo Verde pone punto y final a su paso por el club mallorquín al que llegó la temporada pasada en Segunda FEB. El curso pasado, entre Copa de España, liga Regular y eliminatorias de ascenso, Spencer disputó un total de 33 partidos en los que promedió una media de 17,44 minutos por encuentro anotando 7,7 puntos, capturando 4,5 rebotes y repartiendo 0,5 asistencias.

En esta temporada, Patrick ha jugado un total de cinco encuentros con una media 11,06 minutos por partido. Desde el club, quieren desearle a Spencer "lo mejor en el futuro y agradecerle su trabajo y entrega a nuestro proyecto habiendo formado parte de la plantilla que logró el ascenso de categoría y el retorno a Primera FEB"..