El Consell de Mallorca ha destinado este año 20,5 millones a los ayuntamientos

El Consell de Mallorca ha apoyado a los ayuntamientos en el ámbito deportivo con un total de 20,5 millones de euros en 2025. Las ayudas incluyen 18,1 millones en subvenciones destinadas a la mejora o creación de instalaciones deportivas, y 2.479.000 euros para la promoción de la actividad física, mediante una programación específica que se traduce en sesiones para diferentes edades.

Este lunes, el vicepresidente segundo y conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, Pedro Bestard, acompañado del director insular Toni Prats y del equipo técnico de la de la Direcció Insular d’Esports, se ha reunido en Lloret de Vistalegre en su encuentro anual con los regidores y técnicos deportivos municipales, para repasar las actividades más destacadas y las líneas de actuación futuras.

«Se trata de un presupuesto importante»

Tal como ha destacado Bestard, «la inversión de más de 20 millones en 2025 se traduce en una amplia oferta de actividad física a nivel local subvencionada por el Consell y, sobre todo, en beneficios para la salud de los ciudadanos». Además, ha añadido que «se trata de un presupuesto importante que atiende las necesidades deportivas de los ayuntamientos y que ha permitido que Mallorca se ponga al día en espacios de calidad, facilitando que los ciudadanos puedan realizar ejercicio físico regular sin coste».

Entre las ayudas que el Consell ha destinado a contratos de actividad física en especie para los ayuntamientos, destacan los 900.000 euros dirigidos a las diadas y liguillas de los Jocs Esportius Escolars en las diferentes comarcas; los 870.000 euros para actividades con personas mayores, como las sesiones regulares "Mou-te amb salut!" o las "Sortides actives"; 560.000 euros para clubes de primera, muchos de ellos ubicados en distintos municipios; 500.000 euros en estancias y campamentos en hoteles locales y casales de pueblo, que dinamizan la economía local; 355.000 euros destinados a actividad familiar como carreras, ferias, fiestas y otros programas; 89.000 euros en actividad acuática para jóvenes; y 15.000 euros en charlas sobre valores con deportistas.