El Club Marítimo San Antonio de la Playa homenajea a sus mejores deportistas

El Club Marítimo San Antonio de la Playa (CMSAP) celebró este fin de semana sus logros deportivos de la temporada 2025 en una emotiva gala que tuvo lugar en el restaurante Son Termes, en la que se entregaron los galardones a los mejores regatistas del año que han conseguido 5 podios internacionales, 12 nacionales y 23 autonómicos en diferentes categorías de vela.

Los windsurfistas y los regatistas de 420 fueron los grandes protagonistas de la velada, Laia Mattos se proclamó campeona del Mundo y de Europa en la clase 420 Sub 17, mientras que Joshua Castro se coronó por segunda vez campeón del mundo y bronce en el Campeonato de Europa en la clase Techno 293 Sub 15. Otro podio internacional fue el de Diego Coronado que consiguió el bronce en el Campeonato del Mundo de 420 en Sub 17.

La apuesta del CMSAP por esta modalidad de Techno 293 fue recompensada también con los logros de Biel Martorell, campeón de España en la clase Techno 293 Sub15, y su hermana María Martorell, quien obtuvo la medalla de oro en la Copa de España de esta modalidad Sub13.

En la clase 420, Diego Coronado fue campeón en la Copa de España Sub 17 y medalla de plata en el Campeonato de España Sub 17.

En la clase olímpica IQ Foil, el talento emergente del club quedó demostrado en las competiciones nacionales. Clara Puigserver obtuvo la medalla de plata en el Campeonato de España Sub17, mientras que Marta Juncal fue segunda en la Copa de España Sub19.

Entre las regatistas femeninas, Carla Ordina destacó al proclamarse subcampeona de Baleares en Bich Techno 293 en Sub 15 igual que María Martorell en la categoría Sub 13.

Àngels Ferragut también destacó al lograr el tercer puesto femenino en el Campeonato de Balares de ILCA 6 y Fernando Cosmelli primer clasificado sub 19 ILCA 6.

Gala y cena

Durante la gala, también se rindió homenaje a los logros de los cruceristas, los jóvenes de la escuela de vela, y el cuerpo técnico del CMSAP, seguida de una cena que reunió a socios, deportistas y familiares de los homenajeados.

Juan Miguel Catalá, presidente del Club Marítimo San Antonio de la Playa, destacó en su intervención que la sección de vela “es el orgullo” de esta entidad por su compromiso, esfuerzo y disciplina. También puso de manifiesto el importante apoyo de los padres. "El CMSAP es más que un club porque los deportistas lo sienten como su familia”, añadió.