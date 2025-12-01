Aechange Izaw-Bolavie llega cedido al Palmer Basket procedente del Manresa

Archange Izaw-Bolavie llega cedido al Palmer Basket procedente del Manresa. Lucas Victoriano tiene un fichaje que le ayudará para conseguir su primera victoria con los azul turquesa. El pívot belga ha debutado esta temporada con el conjunto catalán en la Liga Endesa.

El interior de 24 años ha disputado cuatro encuentros en el presente curso en la división de oro y, además, protagonizó una campaña destacada en el Spirou Basket de Charleroi antes de emprender su aventura en España.

Izaw-Bolavie obtuvo unos buenos números en la BNXT (Campeonato de Bélgica y los Países Bajos). El belga aportó 6,4 puntos y se apoderó de 4,6 rebotes de media por enfrentamiento en una liga muy competitiva. El baloncestista posee una trayectoria significativa en competiciones continentales. El interior jugó 14 envites en la FIBA Europe Cup 2024/25 en las filas del Spirou Basket. El ‘cinco’ sumó 3 puntos y capturó 3,6 rebotes por duelo.

Archange Izaw-Bolavie empezó en este deporte en las categorías de formación del Brussels Basketball. Debutó en el conjunto capitalino y fue también el lugar donde jugó de su primer partido en una cita europea de clubes.

El pívot es internacional en el combinado belga. En estas ventanas FIBA, el ‘cinco’ ha convertido 4 puntos y ha asegurado 5 rebotes en el compromiso que ha enfrentado a su país contra Francia. Este martes la plantilla de Bélgica se mide a Hungría en un choque relevante para asistir al próximo Campeonato del Mundo.