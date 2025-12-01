Adrià Ceballos firma un segundo puesto en la histórica Jean Bouin

Adrià Ceballos, atleta de Marratxí, disputó el pasado domingo la prueba internacional Jean Bouin, evento deportivo que cumplía la 102.ª edición, con antecedentes de atletas isleños ganadores, y en la que el mallorquín se clasificó segundo.

El atleta del ADA Calvià-Vistasol siempre estuvo, desde la salida, en el grupo que comandaba la prueba; incluso se pudo ver que en algún momento llevó el mando de esta. No obstante, en la bajada de Montjuïc, de la segunda vuelta hacia la plaza de España de Barcelona, el catalán Adam Maijó pegó un tirón que no obtuvo respuesta de sus rivales, acabando vencedor después de recorrer los 9.990 metros establecidos, entrando en solitario con un tiempo de 29:53. Adrià Ceballos, que empieza a sentirse bien físicamente, fue un sólido segundo al entrar en solitario a 33 segundos del ganador.

Datos para la historia

Datos para la historia: en 1921, el menorquín Teodoro Pons fue el ganador de la segunda edición de tan reconocida prueba en honor del atleta francés Jean Bouin. En 1952, el atleta Antonio Karmany, de Sant Joan, obtenía un triunfo al ganar la carrera denominada cadete a sus 18 años.