El Xelska reconoce a sus gimnastas y técnicos más destacados de la temporada

El Xelska Illes Balears ha puesto fin a la temporada con su tradicional Gala Anual, celebrada este año en el excepcional marco del Christmas Wonderland de House of Son Amar.

Con la presencia de gimnastas, equipo técnico y directiva del club, así como patrocinadores, colaboradores y representantes institucionales, los asistentes pudieron disfrutar este pasado sábado de la exposición gráfica “Un any en imatges”, un recorrido visual por la actividad del club del Coll d’en Rabassa durante el último año.

Durante el acto se entregaron las distinciones anuales otorgadas por la Junta Directiva del Xelska, que en esta edición han recaído en:

Gimnasta masculino del año: Josh Williams

Josh Williams Gimnasta femenina del año: Manuela Poggio

Manuela Poggio Técnico del año: Juanjo Martínez

Juanjo Martínez Premio especial: Miguel Cifre

Tras la entrega de reconocimientos, los asistentes disfrutaron de las actividades y atracciones del Christmas Wonderland, viviendo una tarde marcada por la ilusión y el ambiente festivo en el incomparable entorno de House of Son Amar.