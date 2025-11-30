El Toro logra un valioso triunfo marcado por la grave lesión de su capitán

La octava jornada, que cerraba la primera vuelta en la División de Honor B de rugby, dejó una derrota contundente del Palma Rugby Unión y un valioso triunfo del El Toro RC, en un partido que estuvo marcado por la grave lesión de su capitán, Lucas López.

El Palma Rugby Unión perdió el sábado de forma clara ante el VPC Andorra por 0-59. El conjunto del Principado se mostró muy superior en el Germans Escalas, imponiéndose en todas las facetas del juego. Destacó la actuación del ex canterano de El Toro y actual jugador andorrano, ‘Pelu’ Macchi, autor de siete conversiones derivadas de los siete ensayos anotados por los visitantes. Los verdiblancos, pese a su esfuerzo, poco pudieron hacer para frenar a un quince tricolor que ya dominaba por 0-33 al descanso.

Touche del Andorra en su duelo con el Palma en el Germans Escalas / T. Tenerife

Victoria y lesión grave del capitán

En Son Caliu, y sin necesidad de completar un encuentro brillante, El Toro logró su objetivo: superar a un rival directo, el Sitges, por 40-19, obteniendo además un bonus ofensivo que puede resultar determinante dada la gran igualdad existente en la categoría. El triunfo, cimentado en una gran segunda parte, quedó sin embargo ensombrecido por una acción desafortunada al inicio del segundo tiempo.

Tras anotar Lucas López un ensayo en el primer minuto de la reanudación (21-12), la respuesta inmediata del conjunto catalán —con un ensayo de Fernando Marimón bajo palos en el minuto 3— dejó al capitán local seriamente lesionado. En su intento de placar al número 13 del Sitges, López chocó con fuerza contra uno de los palos de la zona de marca, sufriendo una fractura de rótula. Un duro contratiempo para los arlequinados, que aun así firmaron una segunda parte notable, neutralizando a los catalanes, incapaces de volver a puntuar hasta el final.