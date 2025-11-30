Rugby | División de Honor B
El Toro logra un valioso triunfo marcado por la grave lesión de su capitán
El Palma Rugby Unión perdió ante el VPC Andorra por 0-59 en la última jornada de la primera vuelta
La octava jornada, que cerraba la primera vuelta en la División de Honor B de rugby, dejó una derrota contundente del Palma Rugby Unión y un valioso triunfo del El Toro RC, en un partido que estuvo marcado por la grave lesión de su capitán, Lucas López.
El Palma Rugby Unión perdió el sábado de forma clara ante el VPC Andorra por 0-59. El conjunto del Principado se mostró muy superior en el Germans Escalas, imponiéndose en todas las facetas del juego. Destacó la actuación del ex canterano de El Toro y actual jugador andorrano, ‘Pelu’ Macchi, autor de siete conversiones derivadas de los siete ensayos anotados por los visitantes. Los verdiblancos, pese a su esfuerzo, poco pudieron hacer para frenar a un quince tricolor que ya dominaba por 0-33 al descanso.
Victoria y lesión grave del capitán
En Son Caliu, y sin necesidad de completar un encuentro brillante, El Toro logró su objetivo: superar a un rival directo, el Sitges, por 40-19, obteniendo además un bonus ofensivo que puede resultar determinante dada la gran igualdad existente en la categoría. El triunfo, cimentado en una gran segunda parte, quedó sin embargo ensombrecido por una acción desafortunada al inicio del segundo tiempo.
Tras anotar Lucas López un ensayo en el primer minuto de la reanudación (21-12), la respuesta inmediata del conjunto catalán —con un ensayo de Fernando Marimón bajo palos en el minuto 3— dejó al capitán local seriamente lesionado. En su intento de placar al número 13 del Sitges, López chocó con fuerza contra uno de los palos de la zona de marca, sufriendo una fractura de rótula. Un duro contratiempo para los arlequinados, que aun así firmaron una segunda parte notable, neutralizando a los catalanes, incapaces de volver a puntuar hasta el final.
- El Ayuntamiento de Palma suspende todas las actividades en la Plaza de Toros
- Gabriel Escarrer, nieto del fundador de Melià, anuncia el lanzamiento de una red social exclusiva para personas con altas capacidades
- Inauguran el mercadillo de Navidad de sa Feixina
- El coche oficial de Prohens, que fue siniestro total, costó 45.000 euros en 2019
- La impunidad de Rotavella: Sospechoso de cuatro desapariciones, pero sin cadáveres que lo acusen
- Los nazis que vivieron entre nosotros
- Mallorca conserva todavía cincuenta hostales que resisten en la era del lujo
- Muere un ciclista de 83 años al ser arrollado por una furgoneta en Mallorca