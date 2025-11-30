El Porreres suma un punto ante un Reus en play-off

El Porreres de Jaume Mut volvió a competir con ganas, trabajo y orden, y logró un empate valioso ante un Reus Reddis que es uno de los equipos potentes del grupo, actualmente en zona de play-off de ascenso. Aun así, el 0-0 final no le basta al conjunto mallorquín para abandonar la última posición, empatado a 11 puntos con el Torrent tras 13 jornadas en el Grupo 3 de Segunda RFEF.

El encuentro arrancó con varias aproximaciones del Reus, que quiso imprimir su autoridad desde el inicio. El Porreres respondió con intensidad y un despliegue físico notable, llegando incluso a rozar el gol en su mejor acción del primer tiempo: un centro de Pau Mascaró que tocó en el palo en el minuto 25. El Reus replicó con dos avisos peligrosos, uno de Fran (m.28) y otro de Ramon Folch, que remató muy ajustado en un córner justo antes del descanso.

Tras el 0-0 al descanso, el inicio del segundo tiempo ofreció más ganas que ideas. El Porreres se mantuvo ordenado en defensa, mientras el Reus acumulaba aproximaciones sin lograr romper el muro local. La ocasión más clara llegó en el minuto 89, cuando Aitor se plantó solo ante Víctor Méndez, que salvó al Porreres con una intervención providencial.

El punto permite al Porreres seguir sumando, pero la urgencia por lograr su tercera victoria de la temporada sigue intacta. El equipo compite y se mantiene vivo; ahora solo falta transformar ese esfuerzo en un triunfo que cambie su dinámica.

(Habrá ampliación)