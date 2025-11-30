Miquel Llompart y Leonor Font ganan el Memorial Miquel Amengual

Miquel Llompart (Secció Muntanya C. Pollença) y Leonor Font (Atlètic Mallorca) se adjudicaron el triunfo en el V Memorial Miquel Amengual, evento que rinde homenaje a quien fuera presidente del club organizador, el C.A. Pollença. La prueba se disputó sobre un circuito urbano de 7.000 metros.

En categoría masculina, Miquel Llompart fue el más rápido el sábado con un tiempo de 23:37. Le siguieron Sergio Herrera (Es Raiguer), segundo con 24:14, e Iker Morillas (Joan Comes), tercero con 25:09. La cuarta posición fue para Sergio Albacete (Marathón Mallorca) con 25:34, mientras que el Sub20 Hugo Ramis (C.A. Pollença) completó el ‘top 5’ con 25:35.

Podio masculino del Memorial Miquel Amengual en Pollença / P. Bover

En categoría femenina, Leonor Font volvió a imponerse con autoridad, firmando un registro de 27:51. La especialista en montaña Asmaa Zammou (S.M. C. Pollença) logró la segunda plaza con 29:42, y Joana Mª Beltrán completó el podio con 32:20. Cuarta finalizó la Sub20 Núria Villalonga (Es Raiguer) con 32:48, mientras que la campeona local de montaña, Àngels Llobera (S.M. C. Pollença), fue quinta con 33:01.