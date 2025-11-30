El Mestral Fast consigue el Trofeo Mar Blau del CNA

El Club Nàutic S’Arenal celebró este fin de semana una nueva edición del Trofeo Mar Blau, una de las regatas de crucero más tradicionales de su calendario anual. “Mestral Fast”, patroneado por Jaume Morell Sitjar fue el ganador, seguido de “Histolab”, de Jose Juan Torres, y ya en tercera posición, “S'avenc”, de Toni Marqués. La prueba reunió a 12 embarcaciones distribuidas en dos categorías, ORC y ORC Social, con participantes procedentes de distintos clubes náuticos de Mallorca.

Aunque la jornada amaneció con sol y previsión de buenas condiciones, el viento se hizo esperar, lo que obligó a la organización a decretar un aplazamiento de casi una hora. Finalmente, la salida, prevista para las 11:00 h, se dio pocos minutos antes de las 12:00 h con un “llebeig” o viento de componente oeste–suroeste que sopló entre 12 y 16 nudos, permitiendo un desarrollo más que óptimo de la competición. El primero en completar el recorrido invirtió 2 h y 38 min, mientras que el último superó ligeramente las 4h.

Los participantes afrontaron el recorrido tradicional del Trofeo Mar Blau, que cruza la bahía de Palma desde el Arenal hasta el islote del Sech, frente a Magaluf, para posteriormente regresar a la línea de llegada del Club Nàutic S’Arenal. En cuanto a resultados, la clase ORC 0–4 fue la categoría más competitiva, con diferencias mínimas y una lucha muy intensa por los primeros puestos.

Tal como destaca Álex Durán, coordinador de eventos deportivos del Club Nàutic S’Arenal, “las posiciones de podio estuvieron muy compactadas, con un ‘pique’ continuo entre el primero y el segundo, que, tras la compensación de tiempos, quedaron separados por apenas 48 segundos”.

En la clase ORC Social, destinada a socios y navegantes que disfrutan de una participación más amateur, las diferencias tras la corrección de tiempos fueron más amplias. El podio quedó anitando un triunfo de “Mara”, de Jacinto Peláez Fernández como ganador, “Morfeo” de Pedro Siquier Cantallops como segundo clasificado y “Agaloe”, de Toni de Andrés Mascaró cerrando podio en tercera posición. En esta categoría, el vencedor obtuvo una ventaja de 22 minutos sobre el segundo clasificado y de 28 minutos respecto al tercero.

El Club Nàutic S’Arenal expresa su especial agradecimiento a Mar Blau Brokerage, patrocinador histórico del Trofeo Mar Blau. Con 28 ediciones respaldando esta prueba, su implicación contribuye de manera decisiva a consolidarla como un evento estable y de referencia para la vela de crucero en Mallorca.

Para el Club Nàutic S’Arenal, el Trofeo Mar Blau es una de sus regatas de crucero más emblemáticas, un punto de encuentro para socios y veleristas del entorno y una oportunidad para fomentar la rivalidad deportiva, el compañerismo y el espíritu náutico entre embarcaciones de distintos clubes de la isla.