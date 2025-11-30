Fútbol | Segunda RFEF
El líder Poblense se queda sin pólvora en el derbi balear
El equipo de Óscar Troya sigue invicto en casa después de un 0-0 en el que mereció más ante la SD Ibiza
El Poblense, sólido y sorprendente líder del Grupo 3 de Segunda RFEF, no pudo transformar su superioridad en goles (0-0) ante una SD Ibiza que llegón en plazas de descenso y que resistió gracias a su orden defensivo y, sobre todo, a la gran actuación de Edu Frías. El derbi balear, correspondiente a la Jornada 13, terminó sin goles pese al claro dominio de los de Óscar Troya, especialmente en el segundo tiempo.
La primera parte tuvo un ligero color azulgrana. El Poblense se mostró más vertical, acelerando tras cada recuperación en la medular, donde varios robos permitieron generar centros al área y algún chut que el guardameta visitante detuvo sin dificultades. La mejor ocasión llegó en un espectacular centrochut de Nofre, que golpeó dos veces en el travesaño, impidiendo el remate franco de Aitor Pons. En la continuación de la jugada, Prohens conectó un remate que volvió a encontrarse con Edu Frías, muy seguro durante todo el encuentro. Con ese punto de frustración local se llegó al 0-0 al descanso.
Más dominio tras el descanso
Ya en la segunda mitad, el Poblense volvió a avisar pronto con una falta lateral que se marchó rozando el larguero. En el minuto 64, Aitor Pons cayó dentro del área en una internada y los locales reclamaron penalti, aunque el árbitro señaló falta al borde del área. El lanzamiento de Fullana se topó con la barrera.
Fueron minutos de dominio total del Poblense, con una SD Ibiza prácticamente encerrada, incapaz de cruzar el medio campo y con la confianza de resistir. En el descuento, Prohens tuvo el gol de la victoria, pero apareció de nuevo Edu Frías con un paradón providencial en el minuto 93.
Finalmente, un punto para el Poblense, que sigue líder y mantiene su imbatibilidad en casa, aunque con la sensación de haber dejado escapar un triunfo que mereció por juego y ocasiones.
(Habrá ampliación)
