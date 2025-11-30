Karting
Jaime Nigorra se proclama campeón de Baleares de karts
El piloto vence en la segunda carrera disputada en el circuito de Magaluf y el podio en la general de la categoría Senior lo completan Daniela Lozano y Balthazar Zolly
Jaime Nigorra se ha proclamado campeón de Baleares de Karts en la última prueba disputada en el circuito de Magaluf. El podio de la categoría Senior lo han completado Daniela García y Balthazar Zolly.
El Circuito de Magaluf acogió este fin de semana la última cita del campeonato regional. La cita organizada por la FAIB contó con un total de 33 pilotos repartidos en las distintas categorías, cerrando la temporada por todo lo alto y proclamando los distintos campeones.
CATEGORÍA AMATEUR
Los Automáticos formaron una parrilla de siete pilotos. En la primera manga Thiago Coria dominó de principio a fin y se distanció del pelotón comandado por Matías Goyeneche seguido de Lautaro Moyano y Michael Flemming. Algo más atrás las siguientes posiciones eran para Daniel Colomera, Alejandro Villarrubia y Matías Pérez. Estas posiciones se mantuvieron inamovibles a lo largo de toda la carrera. En la segunda manga Coria tenía problemas y salió último desde boxes haciendo una gran remontada. Goyeneche se hacía con un liderato que ya no abandonaría hasta ver la bandera a cuadros. Flemming finalizó segundo pudiendo controlar a Moyano mientras que la cuarta posición era para Coria tras adelantar a Pérez, que abandonaría después, Colomera y Villarrubia respectivamente.
CATEGORÍA MINI/INICIACIÓN
La primera carrera se mantuvo sin cambios para los cinco pilotos. Así Pedro Pascual se anotó la victoria controlando a Marc Pujadas y Carlos Rueda. Algo más atrás Alejandro Álvarez rodaba en una cómoda cuarta posición seguido del benjamín Thiago Regazzoni. Mucho más emocionante fue la segunda carrera con varios cambios de posiciones. Pascual, Pujadas y Rueda rodaron a un fuerte ritmo en este orden hasta que en la cuarta vuelta Pujadas asumía el liderato al adelantar a Pascual que lo volvía a recuperar en la siguiente vuelta. La sorpresa saltaba en la última vuelta cuando un error de Pascual daba la victoria a Pujadas y la segunda posición a Rueda. Álvarez y Regazzoni eran de nuevo cuarto y quinto. Tras estos resultados Pujadas se proclamó campeón y Pascual subcampeón de la Categoría Mini.
CATEGORÍA SENIOR
Los Senior eran de nuevo la categoría más emocionante de la jornada con una parrilla diez pilotos. La primera carrera estuvo marcada por el fuerte ritmo de Balthazar Zolly, Jaime Nigorra, Roy Felber y Aleksandr Polikarpov. Las primeras vueltas eran para Zolly pero en la tercera Nigorra atacó y se hacía con la primera posición que pudo mantener hasta el final ante la oposición de Zolly. Mala suerte para Polikarpov que abandonó a cuatro vueltas del final. La tercera posición pasaba entonces a manos de Daniela Lozano que adelantó a Felber siendo las siguientes plazas para Toni Peñaranda, Eric Cardona, Miguel Capó, Lisa Litgen y Toni Maura que se vio retrasado tras un trompo. La segunda carrera estuvo dominada por Nigorra, que se anotaba la victoria y el campeonato. Tras un toque múltiple en la primera curva entre Felber, Zolly y Espinoza, daba la segunda posición a Lozano, que se llevaba el subcampeonato, y la tercera a Peñaranda. Polikarpov que salía el último ya era cuarto adelantando a Peñaranda en la cuarta vuelta y a Lozano en la novena para finalizar segundo. Algo más atrás Zolly solo podía ser quinto en su remontada por delante de Litgen, Capó, Maura y Espinoza, mientras que Felber tuvo que abandonar tras el toque.
CATEGORÍA DD2
Seis pilotos formaron la parrilla de los DD2 que estuvo marcada por el dominio de Hugo Ruíz que se anotó la victoria en ambas mangas. Pablo Pardo rodó en una cómoda segunda posición controlando al debutante Gabriel Abraham. Oscar Dantes rodaba cuarto hasta que en la novena vuelta era adelantado por el Amateur Rene Sternal cerrando el pelotón Alberto Jareño, manteniendo este trío un bonito duelo. En la segunda carrera se mantuvieron las mismas posiciones sin cambios. Con estos resultados Pardo se proclamó campeón y Dantes subcampeón.
CATEGORÍA KZ
En ambas mangas de carrera José Mª. Rosselló y Maxim Bourjalliat imprimieron un fuerte ritmo distanciándose del pelotón comandado por Carlos Miralles, Juan Vanrell y José Gómez. Estas posiciones se mantuvieron invariables tanto en la primera como en la segunda carrera. Bourjalliat llegó a presionar a Rosselló en algunos momentos sin llegar a adelantarle. Tras esta carrera Rosselló y Miralles se proclamaban campeón y subcampeón respectivamente de la Categoría KZ.
CLASIFICACIONES
CATEGORÍA INICIACIÓN
1. Thiago Regazzoni 50 ptos.
CATEGORÍA MINI
1. Marc Pujadas 47 ptos.
2. Pedro Pascual 47
3. Carlos Rueda 40
4. Alejandro Álvarez 36
CATEGORÍA SENIOR
1. Jaime Nigorra 50 ptos.
2. Daniela Lozano 40
3. Balthazar Zolly 38
4. Antoni Peñaranda 34
5. Aleksandr Polikarpov 24
6. Lisa Litgen 24
7. Miguel A. Capó 24
8. Erik Cardona 22
9. Roy Felber 18
10. Toni Maura 18
CATEGORÍA DD2
1. Hugo Ruiz 50 ptos.
2. Pablo Pardo 44
3. Gabriel Abraham 40
4. Oscar Dantes 32
CATEGORÍA DD2 AMATEUR
1. Rene Sternal 48 ptos.
2. Alberto Jareño 45
CATEGORÍA KZ
1. José Mª. Rosselló 50 ptos.
2. Maxim Baurjalliat 44
3. Carlos Miralles 40
4. Juan Vanrell 36
5. José Gómez 32
CATEGORÍA AMATEUR AUTOMÁTICOS
1. Matías Goyeneche 42 ptos.
2. Thiago Coria 43
3. Lautaro Moyano 40
4. Michael Flemming 40
5. Alejandro Villarrubia 32
6. Daniel Colomera 14
7. Matías Pérez 13
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Palma suspende todas las actividades en la Plaza de Toros
- Gabriel Escarrer, nieto del fundador de Melià, anuncia el lanzamiento de una red social exclusiva para personas con altas capacidades
- Inauguran el mercadillo de Navidad de sa Feixina
- El coche oficial de Prohens, que fue siniestro total, costó 45.000 euros en 2019
- La impunidad de Rotavella: Sospechoso de cuatro desapariciones, pero sin cadáveres que lo acusen
- Los nazis que vivieron entre nosotros
- Mallorca conserva todavía cincuenta hostales que resisten en la era del lujo
- Muere un ciclista de 83 años al ser arrollado por una furgoneta en Mallorca