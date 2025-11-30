Jaime Nigorra se proclama campeón de Baleares de karts

Jaime Nigorra se ha proclamado campeón de Baleares de Karts en la última prueba disputada en el circuito de Magaluf. El podio de la categoría Senior lo han completado Daniela García y Balthazar Zolly.

El Circuito de Magaluf acogió este fin de semana la última cita del campeonato regional. La cita organizada por la FAIB contó con un total de 33 pilotos repartidos en las distintas categorías, cerrando la temporada por todo lo alto y proclamando los distintos campeones.

CATEGORÍA AMATEUR

Los Automáticos formaron una parrilla de siete pilotos. En la primera manga Thiago Coria dominó de principio a fin y se distanció del pelotón comandado por Matías Goyeneche seguido de Lautaro Moyano y Michael Flemming. Algo más atrás las siguientes posiciones eran para Daniel Colomera, Alejandro Villarrubia y Matías Pérez. Estas posiciones se mantuvieron inamovibles a lo largo de toda la carrera. En la segunda manga Coria tenía problemas y salió último desde boxes haciendo una gran remontada. Goyeneche se hacía con un liderato que ya no abandonaría hasta ver la bandera a cuadros. Flemming finalizó segundo pudiendo controlar a Moyano mientras que la cuarta posición era para Coria tras adelantar a Pérez, que abandonaría después, Colomera y Villarrubia respectivamente.

CATEGORÍA MINI/INICIACIÓN

La primera carrera se mantuvo sin cambios para los cinco pilotos. Así Pedro Pascual se anotó la victoria controlando a Marc Pujadas y Carlos Rueda. Algo más atrás Alejandro Álvarez rodaba en una cómoda cuarta posición seguido del benjamín Thiago Regazzoni. Mucho más emocionante fue la segunda carrera con varios cambios de posiciones. Pascual, Pujadas y Rueda rodaron a un fuerte ritmo en este orden hasta que en la cuarta vuelta Pujadas asumía el liderato al adelantar a Pascual que lo volvía a recuperar en la siguiente vuelta. La sorpresa saltaba en la última vuelta cuando un error de Pascual daba la victoria a Pujadas y la segunda posición a Rueda. Álvarez y Regazzoni eran de nuevo cuarto y quinto. Tras estos resultados Pujadas se proclamó campeón y Pascual subcampeón de la Categoría Mini.

Campeones de la categoría Mini Marc Pujadas y Pedro Pascual. / FAIB

CATEGORÍA SENIOR

Los Senior eran de nuevo la categoría más emocionante de la jornada con una parrilla diez pilotos. La primera carrera estuvo marcada por el fuerte ritmo de Balthazar Zolly, Jaime Nigorra, Roy Felber y Aleksandr Polikarpov. Las primeras vueltas eran para Zolly pero en la tercera Nigorra atacó y se hacía con la primera posición que pudo mantener hasta el final ante la oposición de Zolly. Mala suerte para Polikarpov que abandonó a cuatro vueltas del final. La tercera posición pasaba entonces a manos de Daniela Lozano que adelantó a Felber siendo las siguientes plazas para Toni Peñaranda, Eric Cardona, Miguel Capó, Lisa Litgen y Toni Maura que se vio retrasado tras un trompo. La segunda carrera estuvo dominada por Nigorra, que se anotaba la victoria y el campeonato. Tras un toque múltiple en la primera curva entre Felber, Zolly y Espinoza, daba la segunda posición a Lozano, que se llevaba el subcampeonato, y la tercera a Peñaranda. Polikarpov que salía el último ya era cuarto adelantando a Peñaranda en la cuarta vuelta y a Lozano en la novena para finalizar segundo. Algo más atrás Zolly solo podía ser quinto en su remontada por delante de Litgen, Capó, Maura y Espinoza, mientras que Felber tuvo que abandonar tras el toque.

CATEGORÍA DD2

Seis pilotos formaron la parrilla de los DD2 que estuvo marcada por el dominio de Hugo Ruíz que se anotó la victoria en ambas mangas. Pablo Pardo rodó en una cómoda segunda posición controlando al debutante Gabriel Abraham. Oscar Dantes rodaba cuarto hasta que en la novena vuelta era adelantado por el Amateur Rene Sternal cerrando el pelotón Alberto Jareño, manteniendo este trío un bonito duelo. En la segunda carrera se mantuvieron las mismas posiciones sin cambios. Con estos resultados Pardo se proclamó campeón y Dantes subcampeón.

CATEGORÍA KZ

En ambas mangas de carrera José Mª. Rosselló y Maxim Bourjalliat imprimieron un fuerte ritmo distanciándose del pelotón comandado por Carlos Miralles, Juan Vanrell y José Gómez. Estas posiciones se mantuvieron invariables tanto en la primera como en la segunda carrera. Bourjalliat llegó a presionar a Rosselló en algunos momentos sin llegar a adelantarle. Tras esta carrera Rosselló y Miralles se proclamaban campeón y subcampeón respectivamente de la Categoría KZ.