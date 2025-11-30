Guirado y Leisen vencen en la Cursa Es Trencadors–Es Pil·larí

El ibicenco Adrián Guirado (Penya Santa Eulària) y Liesbeth Leisen (ACHUlS) fueron los dominadores de la distancia reina —8 kilómetros— de la X Cursa Solidaria Es Trencadors–Es Pil·larí, prueba de atletismo celebrada el sábado que fue organizada por la AAVV Es Pil·larí en colaboración con el Club Marathon Mallorca, presidido por Juan Ramis Soriano.

En los 8 km masculinos, Adrián Guirado dominó con un tiempo de 25:19. En segunda posición cruzó la meta Joan Ferrer Roig (C.A. Campos) con 26:25, mientras que Tomeu Rigo (C.A. Inca), atleta y entrenador, completó el podio con 27:47.

En categoría femenina, Liesbeth Leisen se llevó el triunfo con 33:33, por delante de Els Tahoen (The Extra Mile), que marcó el mismo tiempo, y de Ana Gibert (ACETERM), tercera con 37:02.

En la distancia de 6 km, el vencedor fue Miguel Ángel Salom (Atlètic Mallorca) con 19:37, seguido por Paco Campillo (C.A. Inca) con 20:22 y Riduan Rossi (Atlètic Mallorca) con 21:02. En féminas, la periodista Elenita García se impuso con 29:06, completando el podio María José López (29:11) y Carmen López (Salom Training) con 30:34.

Por último, en los 4 km, los ganadores fueron el mediofondista sub-35 Alejandro Liñán (Pegasus) con 13:07.4, y Beatriz Trujillo (AC Team), vencedora con 23:14.1.