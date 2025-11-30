Atletismo
Guirado y Leisen vencen en la Cursa Es Trencadors–Es Pil·larí
Miguel Ángel Salom y Elenita García se imponen en la carrera de 6 km
El ibicenco Adrián Guirado (Penya Santa Eulària) y Liesbeth Leisen (ACHUlS) fueron los dominadores de la distancia reina —8 kilómetros— de la X Cursa Solidaria Es Trencadors–Es Pil·larí, prueba de atletismo celebrada el sábado que fue organizada por la AAVV Es Pil·larí en colaboración con el Club Marathon Mallorca, presidido por Juan Ramis Soriano.
En los 8 km masculinos, Adrián Guirado dominó con un tiempo de 25:19. En segunda posición cruzó la meta Joan Ferrer Roig (C.A. Campos) con 26:25, mientras que Tomeu Rigo (C.A. Inca), atleta y entrenador, completó el podio con 27:47.
En categoría femenina, Liesbeth Leisen se llevó el triunfo con 33:33, por delante de Els Tahoen (The Extra Mile), que marcó el mismo tiempo, y de Ana Gibert (ACETERM), tercera con 37:02.
En la distancia de 6 km, el vencedor fue Miguel Ángel Salom (Atlètic Mallorca) con 19:37, seguido por Paco Campillo (C.A. Inca) con 20:22 y Riduan Rossi (Atlètic Mallorca) con 21:02. En féminas, la periodista Elenita García se impuso con 29:06, completando el podio María José López (29:11) y Carmen López (Salom Training) con 30:34.
Por último, en los 4 km, los ganadores fueron el mediofondista sub-35 Alejandro Liñán (Pegasus) con 13:07.4, y Beatriz Trujillo (AC Team), vencedora con 23:14.1.
- El Ayuntamiento de Palma suspende todas las actividades en la Plaza de Toros
- Gabriel Escarrer, nieto del fundador de Melià, anuncia el lanzamiento de una red social exclusiva para personas con altas capacidades
- Inauguran el mercadillo de Navidad de sa Feixina
- El coche oficial de Prohens, que fue siniestro total, costó 45.000 euros en 2019
- La impunidad de Rotavella: Sospechoso de cuatro desapariciones, pero sin cadáveres que lo acusen
- Los nazis que vivieron entre nosotros
- Mallorca conserva todavía cincuenta hostales que resisten en la era del lujo
- Muere un ciclista de 83 años al ser arrollado por una furgoneta en Mallorca