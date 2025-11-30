Hockey línea | Liga Elite
El Espanya cierra la primera vuelta con una remontada ante el Rubí
El conjunto palmesano se mantiene quinto y certifica su presencia en la Copa del Rey
L. Salom
El Espanya Hoquei Club cerró la primera vuelta con una victoria, con remontada incluida, ante el Rubí Cent Patins, en un encuentro igualado y con alternancias en el marcador. El partido, correspondiente a la jornada 9 de la Liga Elite masculina de hockey línea, se disputó el pasado sábado en el pabellón Joan Seguí de Son Rapinya.
El partido empezó con ritmo alto. En apenas cinco minutos ya se había producido un empate a 2, con dos goles de Mikulas Skoupy para el Espanya. El intercambio de ocasiones se mantuvo hasta el descanso, al que se llegó con 3-3 tras el tanto de Samuel Cidade.
En la segunda parte, el conjunto catalán logró ponerse dos goles arriba con apenas ocho segundos de diferencia. Con diez minutos por disputarse, el Espanya HC pidió tiempo muerto y, poco después, llegaron los goles de Skoupy y Cidade que devolvieron la igualdad (5-5).
El partido se decidió en los segundos finales: a 14 segundos del cierre, Álvaro Pons marcó el 6-5, completando la remontada local.
El Espanya HC se mantiene como quinto clasificado y asegura su participación en la Copa del Rey 2026.
