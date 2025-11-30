El Andratx deja escapar la victoria en el minuto 95

El Andratx dejó escapar una victoria que parecía encarrilada en Picassent, donde se disputó el partido por las obras en el campo del Torrent. El conjunto mallorquín, que llegaba con cinco jornadas sin ganar y sin estrenar todavía el triunfo lejos de casa, vio cómo se le escapaban dos puntos en el último suspiro.

El encuentro fue algo trabado e igualado desde el inicio, sin ocasiones claras y con un 0-0 al descanso que resumía la falta de profundidad de ambos equipos. Pero tras el paso por vestuarios el choque se agitó. Meca abrió el marcador en el minuto 50 (0-1) y, aunque el Torrent empató en el 56, Marckus volvió a adelantar al Andratx en el minuto 61 (1-2).

Con el partido controlado y la ansiada segunda victoria a domicilio cada vez más cerca, el equipo de José Contreras no pudo cerrar el resultado. En el minuto 95, el Torrent logró el 2-2 definitivo, frustrando al Andratx cuando ya acariciaba los tres puntos.

El empate deja a los mallorquines con 15 puntos, todavía fuera del descenso en este grupo 3 de Segunda RFEF, aunque con un margen mínimo: solo un punto de ventaja tras 13 jornadas disputadas.

