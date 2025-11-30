Adrián Guirado y Leonor Font se adjudican el Cross Illes Malgrats

Adrián Guirado (Penya Santa Eulària) y Leonor Font (Atlètic Mallorca) se hicieron con la victoria en el Cross Illes de Malgrats, celebrado bajo la organización del Club Amistat–Novomar Hotels. Esta competición es la primera de la Novomar Challenge Cross Mallorca 2025, circuito al que pertenecen el Cross Ciutat de Palma (14-12-2025) y el Cross Via Verda Manacor (01-02-2026).

La carrera disputada este domingo tuvo como vencedor indiscutible a Adrián Guirado, con un tiempo de 25:55. Jaume Garcías, que durante gran parte del recorrido comandó la prueba, fue segundo con 26:11, mientras que Víctor Muñoz (AZ Sport Binissalem) cruzó la meta en tercer lugar con 26:32.

En mujeres, Leonor Font fue la ganadora con amplia ventaja, firmando un tiempo de 30:57. Mar Vallés (Az Sport Binissalem) finalizó segunda con 31:11, y Andrea Emery (Sporting Calvià) acabó tercera con 32:20.

Otras categorías

Tòfol Castanyer (C.A. Sóller), se hizo con la victoria en la carrera máster +45 y sub18. Segundo fue el sub18 Daniel Oliver (Palma) con 17:24, y tercero el también sub18 Adrián Treceno (AZ Sport Binissalem) con 17:31. En quinta posición entró el M55 José Ángel Pérez (Sporting Calvià).

En féminas, Claudia Van Boven se clasificó primera sub18; Gemma Clar (Sporting Calvià) fue la primera F45 y María José Camañez (Atlas) la primera F55.

En la carrera sub16 +65 años, logró la victoria Francesc Peña, seguido de Martí Ceballos (Atlas) y Pedro Gallego (Pegasus). El primer M65 fue Sebastià Munar (Amistat).

Los ganadores de la categoría sub14 fueron Tadhg Macaveety (Pegasus) en masculinos y Valentina García (Es Raiguer) en mujeres.