Pilotades: La selección balear amateur debuta en la Copa Regiones UEFA

La selección balear amateur, formada principalmente por jugadores que militan en equipos de la Tercera División balear, participa este fin de semana en la Copa Regiones UEFA, que se disputa en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). El grupo de Balears juega esta mañana ante el País Vasco y mañana domingo frente a La Rioja.

Los convocados por el técnico Jovan Stankovic

Balears está compuesta por Bibiloni Cifre, Mateu (Alcúdia); García Movilla, David y Murillo Valencia, Juan Carlos (Binissalem); Gómez Vargas, Aaron (Cardassar); Ramón Gomila, Marc y Salazar Zabala, Yeison (Constància); Arrom Sastre, Toni; Corral Alba, Miguel y Pou Botelles, Toni (Felanitx); Tello Ribas, Cristian (Formentera); Fortés Rodrigues, Martin Antonio y Gálvez Melero, Jose Antonio (Llosetense); Alarcón Rago, Marco; Capellà Sallens, Miguel Angel y Vecina Rosal, Sergi (Manacor); Vera Botta, Alejandro Manuel (Peña Deportiva); Álvarez Vieco, Alejandro (Santanyí); y Pareja García, Alberto (Serverense).

La Tercera masculina tiene jornada de descanso

Debido a este campeonato la Tercera División masculina tiene jornada de descanso. Por su parte, el Balears femenino también tiene descanso este domingo.

El Alaró visita hoy el difícil feudo del Campos

Duodécima jornada en la División de Honor de Mallorca: hoy sábado, Campos-Alaró (16:30 horas), Recreativo La Victoria-Andratx B (17:00); Esporles-Son Verí (17:00), Arenal-Atlético Rafal (17:30), Inter Manacor-Serverense (17:30), Santa Catalina Atlético-Platges de Calvià B (17:45) y Sineu-Ferriolense (18:30); y mañana domingo, Pòrtol-Sant Jordi (16:00) y Alcúdia B-Sóller (19:00).

El Constància juvenil recibe al Montecarlo

Nueva jornada en juvenil Honor: hoy sábado, Huesca-San Francisco (11:00); y mañana domingo, Constància-Montecarlo (10:30) y Zaragoza Racing-Mallorca (10:30). El cuadro de Inca buscarúa su primer triunfo ante un rival directo.

Segura seguirá al frente del Murenc Atlétic

Presentada la nueva junta directiva del Foot-ball Club Murenc Atlètic para los próximos cuatro años. Josep Miquel Aguiló Segura repetirá como presidente, Daniel Pineda Capó como vicepresidente, Xisco Gómez Alomar y Antoni Soberats Gost como vocales. Ignaci Vila Riutort accede a la vicepresidencia mientras que Ángel Hernández Ximelis desempeñará el cargo de tesorero, informa Joan Carles Gibert.