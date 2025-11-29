Pep Vidal, capitán del Poblense: «En el vestuario no se habla de ascenso»

“El trabajo va por delante del fútbol; siempre he tenido la cabeza muy clara”. El capitán del UD Poblense, Pep Vidal (Palma, 1997), no es un futbolista cualquiera. Figura del balón desde niño, en la escuela de Son Sardina siempre era el primero en ser elegido en las pachangas del patio. Desde entonces, siguió luchando en el fútbol de barro mientras compaginaba deporte, estudios y trabajo. No era raro verlo aparecer por los juzgados de Vía Alemania con su maletín durante su etapa como pasante de abogado.

Hoy, el defensa es uno de los protagonistas del inicio fulgurante del Poblense, el recién ascendido que se ha convertido en la revelación del grupo tres de Segunda RFEF: líder con 24 puntos y equipo menos goleado, con solo nueve tantos encajados.

¿Cómo van sus estudios de Derecho?

Muy bien. Terminé el grado y después hice un máster de abogacía. Fui pasante de abogado mientras hacía el máster; estuve unos ocho meses. Ahora he aprobado recientemente las oposiciones para ser funcionario.

Debe ser complicado compaginar los estudios siendo un deportista semiprofesional.

Lo he hecho toda la vida porque en casa siempre me han inculcado que los estudios van por delante. Con constancia lo he compaginado y no me ha supuesto nunca un esfuerzo extra, puesto que desde bien pequeño lo he visto como algo normal. El fútbol lo sigo considerando un hobby, pero ojalá me diera para vivir de ello. Creo que eso da más mérito a lo que estamos haciendo con el Poblense.

Recién ascendidos y líderes. ¿Cómo viven este gran inicio de temporada?

Súper ilusionados. Teníamos una gran base del año pasado y, con esfuerzo, dedicación y constancia en los entrenos, vamos sumando de tres en tres. Todos los rivales te exigen al máximo; si no estás preparado te pasan por encima.

¿Es muy dura la competencia en Segunda RFEF?

Sí. Físicamente, es muy diferente a otras categorías, no hay color. Luchamos contra cinco filiales y equipos con presupuestos muy elevados, como el Atlético Baleares o el Sant Andreu. Debes competir al 100% para sumar puntos, pero por suerte es lo que estamos haciendo excelentemente.

¿Se habla de ascenso en el vestuario?

No se habla de ascenso, lo vemos muy lejos todavía. Convertirnos en profesionales implicaría tener que dejar nuestros trabajos seguramente.. Lo que no es anecdótico es que tenemos 24 puntazos. Vamos jornada a jornada trabajando, si no nos equivocaríamos, y el objetivo sigue siendo la permanencia, estar muchos años en Segunda RFEF y, luego, soñar.

El Poblense cumplió 90 años en octubre y ahora luchan por ascender. Sa Pobla debe ser una fiesta.

Sería un buen regalo para el pueblo, para el club y para el presidente. La gente está muy ilusionada con lo que transmitimos dentro del campo. Cada jornada viene más gente a vernos jugar. Sa Pobla respira ilusión y desde el pueblo nos llega mucho cariño.

Usted es de los jugadores más antiguos, con siete años en el club. ¿Cómo ha visto la evolución del equipo?

Con Aitor Pons y Diego Martínez somos los más veteranos. Somos a quienes más nos emociona porque hemos visto la evolución. Además, un ascenso en esta categoría se vive como si fuera a Primera: la alegría es máxima y la fiesta igual.

¿Qué ha aportado Óscar Troya al equipo?

Es un entrenador muy inteligente, sabe leer cada partido. Aunque tenemos una seña de identidad que no debemos perder, te tienes que adaptar a lo que exige la categoría, y cada jornada él prepara muy bien los partidos.

Ha jugado dos eliminatorias de Copa del Rey contra equipos de Primera. ¿Qué sensación es jugar contra los mejores?

Jugué contra el Sevilla con el Andratx y contra el Villarreal el año pasado con el Poblense y solo puedo decir que si no lo vives es complicado de explicar. Te sientes profesional: te entrevistan en la radio, lo dan por la tele… Además, los jugadores profesionales son muy cercanos y te preguntan cómo es tu vida y cómo es jugar en un campo así. Estoy agradecido de haber jugado dos eliminatorias contra primeras y espero que sean más.

En plena madurez, con 28 años, ¿cree que es el mejor momento de tu carrera?

El año pasado fue muy bueno. Este año no he participado tanto por una lesión, pero vuelvo a tener minutos, estoy haciendo bien las cosas y se nota. Somos la defensa menos goleada junto al Olot, con solo nueve goles en contra. En la línea de atrás son muy jóvenes; mi misión es dar tranquilidad y experiencia.