El Palma Futsal sucumbe en la pista del Barça

El Palma Futsal ha caído por 2-0 en su visita al Palau Blaugrana, en un partido condicionado por la eficacia del Barça en el tramo final de la primera parte y por la falta de acierto del conjunto mallorquín en sus llegadas. El equipo mallorquín mantuvo el orden durante buena parte del encuentro, aunque en el segundo periodo sufrió para no encajar un marcador más amplio.

El inicio se desarrolló con alternancia en el juego. Ambos equipos dispusieron de aproximaciones, y Dennis intervino en varias ocasiones para evitar el gol local. Con el paso de los minutos, el Barça ganó presencia ofensiva. Antonio abrió el marcador en el minuto 15 con un disparo lejano y, tres minutos después, Adolfo amplió la ventaja tras una combinación azulgrana.

Dennis ha evitado que el Barça marcar más goles / Palma Futsal

Minutos de acoso local

En la segunda parte, el Palma Futsal trató de aumentar su presencia en campo rival y generó situaciones de finalización, pero sin la precisión necesaria para superar a Dídac Plana. El Barça gestionó la ventaja y encontró llegadas a la contra, disfrutando después de varios minutos de dominio, especialmente tras la expulsión de Charuto, en los que la defensa balear y Dennis evitaron una derrota mayor.

Antonio Vadillo observa a sus jugadores durante el segundo periodo / Palma Futsal

En los instantes finales, el equipo de Antonio Vadillo recurrió al portero-jugador, primero con Luan Muller y después con Matheus Maia, en busca de reducir distancias. Ninguna de las acciones generó cambios en el marcador, que se mantuvo en el 2-0 hasta el final.

Con esta derrota, el equipo mallorquín cae a la séptima posición y ve comprometida su presencia en la Copa de España, que disputan los ocho primeros clasificados.