El ConectaBalear Manacor impone su bloqueo al Teruel

El ConectaBalear Manacor logró un importante triunfo por 3-0 gracias a su bloqueo efectivo y su solidez ofensiva. Tras un inicio complicado, los locales remontaron el primer set aprovechando errores decisivos del Teruel. El segundo parcial se mantuvo igualado, pero los fallos visitantes volvieron a inclinar la balanza. En el tercero, Manacor dominó desde el inicio con un juego rápido y contundente, sin dejar opciones al equipo rival.

El primer set empezó con un Manacor con problemas defensivos, lo que permitió a Teruel adelantarse impulsado por la efectividad en el servicio de Gómez. Manacor supo reaccionar con un bloqueo más sólido y un ataque de Linares, con una eficacia del 67%, logrando dar la vuelta al marcador. En la recta final, un error de ataque de Teruel y una mala recepción les pasaron factura ante un Manacor con mayor capacidad para cerrar en los puntos clave (26-24).

Mucha igualdad

La igualdad fue la protagonista en el segundo set. Teruel arrancó con un ataque muy sólido, imponiendo el ritmo ante un Manacor que estuvo más acertado en el servicio. Ambos equipos se mantuvieron parejos, con numerosos errores en el saque. El bloqueo de Romaní destacó por su contundencia, mientras que Gómez hacía daño con su ataque. Los errores no forzados del equipo visitante les pasaron factura en el final del set (25-23).

El bloqueo manacorí alzó al equipo en el inicio del tercer set. Los locales pusieron tierra de por medio con un juego rápido y asertivo, sin dejar a Teruel recomponer su defensa. El tándem Romaní–Linares mantuvo vivo al equipo con su servicio, ante unos visitantes cuyos esfuerzos no fueron suficientes para revertir la situación (25-16).