Voleibol
El ConectaBalear Manacor busca reencontrarse con la victoria en la visita del Teruel
El conjunto de Alexis González quiere volver a la senda del triunfo después de dos derrotas seguidas
El ConectaBalear CV Manacor afronta este sábado una cita importante en la Superliga Masculina después de una semana especialmente intensa. Los hombres de Alexis González reciben al Pamesa Teruel VB a las 18 horas en el Poliesportiu Miquel Àngel Nadal.
Con ese espíritu de reconstrucción, el equipo ha trabajado estos días para recuperar sensaciones y ajustar detalles, ya que vienen de dos derrotas consecutivas: primero en competición europea y después en Liga ante el CV Guaguas. «De la Copa de Europa nos llevamos una experiencia inolvidable. Fue la primera vez en la historia del club y ojalá se vuelva a repetir. Nos sirvió como experiencia en el juego. Obviamente todos queremos ganar, pero el deporte es así», explicó el técnico.
A pesar de dicha situación, el técnico subrayó que el estado del equipo es positivo: «Parece que vayamos últimos y no es así. Estamos entre los tres primeros, nuestro objetivo es estar entre los cuatro y vamos terceros. Veníamos de ganar cuatro partidos seguidos. La mentalidad está bien, las expectativas son buenas y siempre vamos a tratar de ganar».
Con un balance positivo, el Manacor se prepara para recibir a Pamesa Teruel VB, un rival competitivo. El partido llega en un momento clave para que los baleares puedan reencontrarse con la victoria y reafirmar las buenas sensaciones del inicio de temporada. «Tenemos un lindo partido para volver a la victoria», concluyó González.
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan si un trabajador de Emaya ha utilizado sus horas sindicales para viajar a Bali
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por temperaturas bajo cero
- Estos son los alcaldes que más cobran de Baleares
- El nuevo chófer de Prohens se estrelló él solo a la salida del aeropuerto de Palma con el coche oficial
- Una niña de 9 años revela tras una charla del 25N en un colegio de Palma que su tío la violaba
- Querella contra la mano derecha de Prohens por apartar a funcionarios para colocar a un allegado
- Caducan 52 expedientes sancionadores en el departamento de Turismo de Mallorca por no tramitarlos en un año
- El nuevo Paseo Marítimo de Palma estrena su iluminación navideña