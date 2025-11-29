El Azulmarino arrolla al Lima–Horta Barcelona y continúa invicto

El Azulmarino continúa intratable en la LF Challenge. Nadie le ha ganado y, salvo la visita a Tenerife, en todos los encuentros han superado con solvencia a su rival. Este sábado las mallorquinas arrollaron al Lima–Horta Barcelona (100–69) para sumar su décima victoria seguida–ningún equipo femenino de las primeras tres categorías salvo ellas siguen invictas.

Este triunfo es, además, el primer encuentro en el que las de Alberto Antuña superan los dos dígitos para cerrar su balance anotador con 100 puntos.

En el primer cuarto, elpartido estuvo disputado. Marta García sostuvo ofensivamente a las mallorquinas con siete puntos, los mismos que Lula Roig, de las visitantes. El Azulmarino tuvo poco acierto de la línea de tres con solo un triple en seis intentos. Aun así, se marcharon por delante, 26–20.

En el segundo parcial, las de Alberto Antuña se fueron en el marcador. Mejoraron defensivamente y, con una gran Bulgak, dejaron el duelo encarrilado, 49–33.

Tras el descanso, el Lima–Horta Barcelona mejoró en el aspecto ofensivo, pero no lo suficiente. Se acercaron a diez puntos, pero los cinco triples del Azulmarino sentenciaron el encuentro, 78–60.

En el último cuarto, las mallorquinas no aflojaron y rubricaron su décima victoria, la primera con triple dígito, 100–69.