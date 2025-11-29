El Atlético Baleares firma su tercera victoria consecutiva y se pone colíder

El Atlético Baleares dio este sábado un paso más en su objetivo de estar en la parte alta del Grupo 3 de Segunda RFEF tras vencer por 0-1 al Atlètic Lleida en un duelo muy disputado. El conjunto entrenado por Luis Blanco sumó su tercer triunfo consecutivo gracias al acierto de su gran referente ofensivo, Jaume Tovar, que con alcanza los 11 tantos en 13 partidos y volvió a ser decisivo.

Desde el inicio, el Baleares mostró su intención de controlar el encuentro. A los cuatro minutos, Jofre probó fortuna con un remate que atrapó sin problemas el portero local Pau. El Lleida reaccionó con buenos minutos, aunque sin generar verdadero peligro. El juego se fue trabando en la zona central y, pese a la igualdad, las mejores ocasiones fueron visitantes: Pau evitó el 0-1 con una intervención clave en el 22 y, poco después, un centro de Jofre terminó con un remate de Jaume Pol que salió rozando el poste. El partido llegó al descanso con 0-0.

La segunda parte no tardó en romperse. En el minuto 50, apareció el de siempre: Tovar, que culminó una acción ofensiva para firmar el 0-1 y continuar su racha goleadora. El Lleida intentó reaccionar y, en el 69, Giovanni obligó a Pablo García a intervenir para mantener la ventaja balearica.

El Baleares pudo sentenciar en el 83, cuando dispuso de una clara ocasión que se marchó por encima del larguero. Pese a los intentos locales, el equipo de Luis Blanco gestionó bien los minutos finales para asegurar una victoria que le permite alcanzar los 24 puntos y situarse temporalmente empatado con el Poblense en el liderato, a la espera de que los de Sa Pobla disputen su partido de la jornada este domingo.