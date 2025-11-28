Mariona Caldentey y Cata Coll, a por su segunda Liga de Naciones

Mariona Caldentey y Cata Coll quieren acabar 2025 con una alegría con la selección española. Este viernes se enfrentan a Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones en Kaiserslautern (20:30, La 1) para intentar dejar encarrilado el título antes de la vuelta, este martes a las 18:30 en el Metropolitano en Madrid. Será un encuentro complicado porque las germanas son una de las rivales más difíciles para las españolas.

Si no hay ninguna sorpresa, las jugadoras mallorquinas serán titulares en el once de Sonia Bermúdez. Siguen siendo indiscutibles desde que la vallecana sustituyó a Montse Tomé tras caer en la tanda de penaltis de la final de la Eurocopa contra Inglaterra. Y esa es una de las mejores noticias porque solo cuatro meses después, la selección puede pasar página y conseguir su segundo título europeo.

Mariona Caldentey y Cata Coll defienden el trono de la competición. Ambas fueron titulares e importantes en la victoria contra Francia (2-0) en febrero de 2024 en la final de la Liga de Naciones. La felanitxera marcó el segundo gol después del descanso para sellar el título. La segundo edición de este trono tiene una novedad, ya que se disputa a doble partido y todo apunta a que se batirá el récord de espectadores en un partido de la selección española este martes, que es de 32.657 espectadores precisamente contra las galas en La Cartuja.

Sonia Bermúdez solo tiene una duda en la alineación. Esther o Eva Navarro. El resto del once la seleccionadora lo tiene muy definido. Cata Coll, en portería; Ona Batlle, Paredes, Mapi León y Olga Carmona, en defensa; Laia Alexandri, Aitana Bonmatí y Putellas en la medular; bandas para Mariona y Pina y, en principio, Esther como referente.

Alemania es una de las peores rivales para España. Se han enfrentado en nueve ocasiones y las germanas han conseguido seis victorias y dos empates, en cambio la Roja solo ha sumado un triunfo. Precisamente fue en el último duelo entre ambas combinados en las semifinales de la Eurocopa que, con el gol de Aitana Bonmatí, las llevó a las semifinales.

Patri Guijarro y Lucía Corrales se quedaron fuera de la convocatoria, ambas por lesión. La centrocampista del Barcelona ya se perdió la primera lista de Bermúdez y continuará sin levantar un título con la selección española, ya que no estuvo en el Mundial ni en la primera Liga de Naciones. La situación de la inquera es diferente. Este podría ser su primer título, aunque una lesión en la rodilla la ha apartado de los últimos encuentros con el London City.

Así las cosas hay cierto espíritu de revancha en una expedición, la de las alemanas, que en esta ocasión volverán a contar con la guardameta Ann-Katrin Berger (Gotham FC) y con las defensas Rebecca Knaak (Manchester City) y Sarai Linder Wolfsburgo).

Sin embargo, con respecto a las elegidas inicialmente, se ha caído Lea Schüller (Bayern de Múnich), sustituida por su compaéra Linda Dallmann, y arrastran molestias Camilla Küver (Wolfsburgo) y Sydney Lohmann (Manchester City), lo que ha hecho que el seleccionador Christian Wück se lleve a Bibi Schulze (Athletic). También son baja por lesión de Carlotta Wamser (Bayer Leverkusen), Lena Oberdorf (Bayern de Múnich) o Giovanna Hoffmann (RB Leipzig).n