UFC
Topuria anuncia que no peleará el primer trimestre de 2026: "Estoy pasando por un momento difícil"
El luchador hispano-georgiano, campeón de la UFC en la categoría de 155 libras, se tomará un tiempo para centrarse en su vida personal y resolver asuntos pendientes
EFE
El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria, campeón del mundo de MMA, publicó este jueves un mensaje a través de su cuenta de X en el que expresa que está pasando "por un momento difícil" en su vida personal y que no va a pelar "en el primer trimestre del año que viene".
"No voy a pelear en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible", señala Topuria en su mensaje.
Esta misma tarde, se dio a conocer que Cristiano Ronaldo, delantero portugués del Al-Nassr y cinco veces ganador del Balón de Oro, se convirtió en nuevo accionista de la promotora española de artes marciales mixtas (MMA) 'The Way of Warriors FC' (El Camino del Guerrero, WOW FC), en la que también participa Topuria, tal y como comunicó la propia compañía en una nota de prensa.
"No quiero retrasar la división. La UFC organizará los combates necesarios y, tan pronto como se resuelvan los asuntos, le comunicaré a la UFC que estoy listo para comenzar mi regreso", finalizó el peleador hispano-georgiano. Topuria, que actualmente ostenta el título de campeón defensor en la categoría de 155 libras (70 kilos), se perdería en caso de no competir el evento de Estados Unidos en el mes de enero.
- El caso de Eduardo Galindo, el mallorquín que dejó un puesto fijo en Amazon para estudiar en un campus sin profesores ni clases
- Estos son los alcaldes que más cobran de Baleares
- ¿Cuándo podría llegar la nieve a Mallorca? Esto es lo que dice la Aemet
- Preocupación en redes por el salto de dos turistas a una cueva en Mallorca: “Que no os pillen"
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por temperaturas bajo cero
- Cort se plantea un cambio de ubicación del encendido de luces de Navidad en 2026 porque la plaza España se quedó pequeña
- Caducan 52 expedientes sancionadores en el departamento de Turismo de Mallorca por no tramitarlos en un año
- Piden demoler un edificio del Coll d’en Rabassa que estaba protegido para construir viviendas