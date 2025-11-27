Pioneros en España: formación policial contra la violencia en el fútbol base

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) y el Govern de les Illes Balears, a través de l’Institut de Seguretat Pública (ISPIB), siguen dando pasos para eliminar la violencia de los campos de fútbol. Este jueves, una treintena de policías tutores de Mallorca han recibido una jornada formativa para prevenir la violencia, en una acción más llevada a cabo dentro del protocolo que se firmó en abril entre FFIB y Govern para erradicar este tipo de actitudes de los terrenos de juego. Es una cción pionera en España, ya que ninguna otra federación territorial ni comunidad autónoma lo habían hecho antes.

La jornada fue inaugurada por el presidente de la FFIB, Jordi Horrach, y el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y se dividió en cinco ponencias que abordaron diversos aspectos relacionados con la violencia en el fútbol en categorías infantiles.

Gárriz expresa el firme compromiso del Govern «de trabajar con todas las herramientas y efectivos necesarios para reducir y erradicar cualquier forma de violencia» y agradece a la FFIB su «valentía» por reconocer y abordar este problema.

El presidente de la FFIB, Jordi Horrach, destaca la oportunidad de extender al mundo del fútbol "las herramientas, la experiencia y el buen trabajo de los policías tutores". Un programa con resultados probados, «del que es un privilegio que también se pueda beneficiar el fútbol», afirma.

El árbitro José García Ferrer, del Comité Técnico de Árbitros de Baleares, compartió su experiencia y metodología con los asistentes. El policía tutor de Porto Cristo y experto en la materia, Andreu Alba, explicó cómo trabajar en la prevención de la violencia a través de los entrenadores, las familias y los jugadores.

Desde la FFIB, la responsable técnica Mercè Bibiloni ha explicado los detalles del Plan de Protección de la Federació contra la violencia en la infancia y la adolescencia. Un plan que, entre otras cosas, contempla la obligatoriedad de los clubes de tener un delegado de protección del menorl, que actuará como enlace con los tutores policiales.

El machismo también forma parte de la violencia en el fútbol base. Sobre la prevención en este sentido, hablaron las ponentes Iolanda Cirer y Melània Ferreira, de la Asociación de Vecinos Pla de Mallorca.

La jornada concluyó con la intervención de Patricia Fernández, abogada especializada en derecho de familia, sobre los problemas más destacados que se derivan de la tutela y la custodia de los hijos de padres separados en el ámbito escolar y deportivo.

«No queremos que haya niños que sufran», afirma con rotundidad Rafel Covas, coordinador del programa 'Policía Tutor' del ISPIB. Explica que fueron «los propios niños los que manifestaron que tenían problemas para integrarse en el deporte, en este caso el fútbol. Los mismos problemas o similares a los que tenían en la escuela». De ahí surge este protocolo de colaboración con la FFIB, impulsado por el Govern a través del ISPIB.

La misma jornada se repetrá próximamente con los policías tutores de Menorca, de Eivissa y Formentera.