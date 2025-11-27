El Palma Futsal se medirá al Movistar Inter en los octavos de la Copa del Rey

El Illes Balears Palma Futsal se enfrentará al Movistar Inter FS en los octavos de final de la Copa del Rey, tras el sorteo celebrado este jueves en la sede de la RFEF. Apenas 24 horas después de conocerse que el conjunto de Torrejón de Ardoz será también el rival en las semifinales de la Supercopa de España, el destino ha querido repetir el emparejamiento.

El Movistar Inter se confirma, una vez más, como el rival más constante en los sorteos del Palma. Y otra constante se mantiene: el Illes Balears Palma Futsal volverá a jugar fuera de casa. Los mallorquines acumulan una larga racha de desplazamientos en la competición copera, con un solo partido disputado en Son Moix de los últimos catorce, el de cuartos de final de la temporada 2022/23 frente al Noia Portus Apostoli.

El encuentro se disputará los días 9 o 10 de diciembre en el Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz, en una eliminatoria a partido único que supondrá un nuevo reto en medio del exigente calendario que afronta el conjunto de Antonio Vadillo.

El Illes Balears Palma Futsal, que la pasada temporada alcanzó la Final Four de la Copa del Rey, buscará repetir la gesta desde un punto de partida especialmente complicado, ante uno de los rivales llamados a optar a todos los títulos y en un escenario siempre exigente como el de Torrejón.

Antonio Vadillo: “Lo único que pedía era no tener que viajar”

Antonio Vadillo encajó el resultado del sorteo con una mezcla de resignación y humor. Si ayer, tras conocer el emparejamiento de la Supercopa, aseguraba que los enfrentamientos con Inter ya parecían “un pitorreo”, hoy el jerezano elevó el tono irónico: “Ahora, más todavía”, admitió.

Más allá de la broma, Vadillo dejó claro cuál era su único deseo para esta eliminatoria: jugar en casa. Con un calendario “muy cargado” en diciembre, el entrenador subraya que hubiera sido clave evitar un desplazamiento más: “Lo único que pedía era no tener que viajar en esta ronda, por todo lo que nos viene encima”, lamenta.

La situación no le resulta nueva. El técnico recordó que, en sus nueve temporadas al frente del equipo, “todas las eliminatorias las hemos jugado fuera menos dos”. Un dato que, una vez más, vuelve a poner cuesta arriba el camino en la competición del KO. Pese a ello, Vadillo no pierde el foco. Prefiere asumir la realidad y mirar hacia adelante: “Es lo que hay. Cuando llegue el momento, lo prepararemos y lo afrontaremos”, concluye.

Lin: “Estamos ilusionados por ir a por un reto más”

Por su parte, Lin también aseguró que el emparejamiento “no necesita mucha presentación”, sobre todo después de que se repita exactamente el mismo cruce que en la Supercopa. “Ya conocemos más que de sobra a Inter”, recordó, consciente de la talla del equipo rival.

El jugador subraya la dificultad del desafío, especialmente después del precedente liguero en Son Moix: “Será un partido dificilísimo porque ya nos lo demostraron en liga”. Y avisa de que el reto no será menor en Torrejón: “En su pabellón será igual de difícil”, apunta. Aun así, Lin prefiere quedarse con la parte positiva y lo afronta como una motivación añadida: “Estamos ilusionados por ir a por un reto más”, asegura.